الإثنين 11 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

كشمير الهندية، فيتو
كشمير الهندية، فيتو

صادقت المحكمة العليا في الهند،  اليوم الإثنين، على قرار الحكومة إلغاء الحكم الذاتي الجزئي لولاية جامو كشمير ذات الغالبية المسلمة.

 الغاء الحكم الذاتي في كشمير 

واعتبرت المحكمة  العليا في الهند  أن القرار الصادر عام 2019 كان "تتويجا لمسار الدمج، وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة".

كما أمرت المحكمة بإجراء انتخابات في الولاية العام المقبل، مشددة على وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى "في أقرب وقت ممكن".

 جدير بالذكر أن  كشمير الخلابة،   استقبلت قمة السياحة الشهيرة لـ«مجموعة العشرين» للمرة الأولى في تاريخها، وكان لهذا الحدث، الذي عُقد في الأسبوع الأخير من مايو   على ضفاف بحيرة «دال» الشهيرة في سريناجار، تأثير إيجابي في قطاعي السياحة والتجارة في المنطقة.

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 جنة علي الأرض

ونظرًا لأن هذا الحدث العالمي يمثل دفعًا مهمًا للسياحة، سنركز على بعض النشاطات المهمة التي تقدمها  كشمير  الهندية «الجنة على الأرض» للسياح؛ بسبب مناظرها الجميلة وصفائها ومشاهدها الخلابة. ربما يكون الصيف أو الشتاء هو ما يخبئ شيئًا للزائرين في كل موسم لأنه لدى كشمير الكثير لتقدمه. إذا كنتم تخططون لزيارة هذه البقعة الرائعة، فقد أعددنا قائمة بأفضل الأشياء التي يمكن فعلها، وأفضل التجارب التي يمكن مشاهدتها عندما تزورون كشمير.

 التسوق في كشمير 


يُعد التسوق أحد أكثر الأمور شيوعًا في كشمير إذ يمكن للسياح هنا التسوق لشراء ملابس يدوية كشميرية فاخرة، وشالات الباشمينا، وأدوات نحاسية قديمة مثل الساموفار (وعاء إعداد الشاي)، وسجاد «النامدا» المنسوج يدويًا، وملابس «فيرين» المحلية، وحجر زفير «دودا» الكشميري باهظ الثمن. ثم هنالك الزهور، والفواكه، والخضراوات التي تُباع في «زوارق شيكارا» في بحيرة «دال». وأكثر مما تشتريه، فإن طريقة الشراء هي السبب في إثارتك ومتعتك هنا.

 

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