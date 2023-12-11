الزمالك يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة المصري

الزمالك، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد عقب الفوز على ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

فتوح وصبحي والزناري

ويشارك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران الفريق الجماعي اليوم استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر بيع الثلاثي فتوح وصبحي والزناري، وخصم 25% و20٪ و15٪ من مستحقاتهم على الترتيب، مع وقفهم لمدة شهر بعد خروجهم دون إذن من معسكر الفريق، قبل مباراة زد إف سى في بطولة الدوري الممتاز.

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ويشارك الثلاثي في مران الزمالك اليوم بعد انتهاء الوقف بشكل رسمي ولكن الثلاثي لن يشارك في المباريات الرسمية حتى اجتماع مجلس إدارة الزمالك المقبل وحسم مصيرهم وفقا لما أكده مصدر داخل القلعة البيضاء.

ومن ناحية أخرى أكد مصدر بنادي الزمالك على وجود اهتمام أحد الأندية السعودية بالحصول على خدمات محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر: إن الفترة المقبلة ستشهد تواصلا رسميا بين النادي السعودي المهتم بضم محمد عواد مع إدارة الزمالك للحصول على خدمات الحارس في الفترة المقبلة.

ويخضع محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الإثنين لفحص طبي أخير تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويرغب الجهاز الطبي في فحص اللاعب مجددا قبل مشاركته في تدريبات الفريق اليوم بعد انتهائه من التأهيل عملية الرباط الصليبي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد عقب الفوز على ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

معتمد جمال مع الزمالك

وخاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا في ثلاث بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر، واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة الخامسة كانت أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية وانتهت بالفوز بهدف نظيف لصالح القلعة البيضاء.

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى ساجرادا الأنجولي بالدقيقة 41.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات، وأخيرا الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف.