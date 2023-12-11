اقتصادية قناة السويس تبحث مجالات التعاون مع وفد برازيلي

استقبل اللواء وليد يوسف، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وفدًا حكوميًّا برازيليًّا رفيع المستوى برئاسة السفير/ أليكس جياكوميلي، رئيس قطاع الترويج التجاري والاستثمار والزراعة بالخارجية البرازيلية؛ وذلك للتعرف على جهود المنطقة الاقتصادية في مجالات التنمية الخضراء والحلول البيئية، والتعرف على أبرز الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة، وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وفي بداية اللقاء قدم نائب رئيس المنطقة الاقتصادية عرضًا تفصيليًّا عن المنطقة أوضح خلاله ما تملكه المنطقة الاقتصادية من مقوماتٍ تتمثل في الموقع الاستراتيجي الذي جعلها بالقرب من الأسواق الخارجية، وتمتعها باتفاقيات تجارية دولية عديدة من شأنها تسهيل نفاذ البضائع والمنتجات لأسواق متنوعة، مشيرًا إلى عددٍ من الخدمات التي تتيحها المنطقة الاقتصادية للمستثمرين خاصة خدمات الشباك الواحد لتيسير الإجراءات واستخراج التراخيص في القطاعات كافة، موضحًا أهمية تواجد الشركات البرازيلية بالمنطقة في ظل عضوية مصر لمجموعة بريكس التي تعد البرازيل أحد أعضائها البارزين.

جهود المنطقة الاقتصادية

من جانبهم، أبدى أعضاء الوفد سعادتهم بزيارة المنطقة الاقتصادية والتعرف عن قرب على مقوماتها والمشروعات القائمة بها، بالإضافة إلى قدرة المنطقة الاقتصادية على أن تكون شريكًا أساسيًّا لما تملكه من استراتيجية واضحة، مؤكدين اهتمامهم بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية خاصة في ظل وجود مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك مثل مشروعات الطاقة الخضراء ومجال الخدمات اللوجستية، لافتين إلى إمكانية إقامة منطقة لوجستية تخزينية للحبوب والسكر والزيوت داخل المنطقة الاقتصادية باستثمار شركات برازيلية.

وعقب اللقاء قام الوفد البرازيلي بجولة تفقدية داخل المطور الصناعي أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية، وذلك للتعرف على عدد من المشروعات الصناعية المقامة بها، حيث تفقد الوفد مصنع سرايا الشرق الأوسط، ومصنع أتيكو فارما للمستلزمات الدوائية، وشركة هيما بلاستيك هيما فوم.