سها جندي: الجمهورية الجديدة قدمت محفزات وتيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أننا لا نألو جهدا في تقديم كل الدعم للمستثمرين من المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في مصر، موضحة أننا نعمل ليل نهار على تنفيذ احتياجات وطلبات المصريين بالخارج.

وأوضحت السفيرة سها جندي حرصها على المتابعة المستمرة لمختلف الملفات، والحرص على تقديم مختلف المحفزات لكل فئات المصريين بالخارج، ومن بينها فتح آفاق الاستثمار لمختلف أبناء المصريين بالخارج، وتعريفهم بالفرص المتاحة، سواء عبر خارطة الاستثمار الصناعي، أو إتاحة الرخصة الذهبية، وغيرها من الميزات الاستثمارية التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخرا، حيث قدمت الجمهورية الجديدة محفزات وتيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار بمصر.

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وزارة الهجرة،فيتو

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس تامر هدايت، رئيس مجلس إدراة شركة "نت سينك"، وأحد مؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، للوقوف على آخر مستجدات تأسيس الشركة.

تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج

واطلعت السفيرة سها جندي على آخر تطورات تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، من أهم المنجزات التي حققتها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج والتي تم البدء في إجراءات تأسيسها عقب تلقي الوزارة العديد من الرغبات والطلبات بأن يكون لهم شركة مخصصة ليستثمروا أموالهم في وطنهم من خلالها، وأيضا كانت مطلب أساسي لهم خلال النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، لافتة إلى أن الشركة سيديرها المصريين بالخارج ودور وزارة الهجرة سيقتصر على توفير الدعم اللوجيستي لها وتذليل أية عقبات قد تواجه المؤسسين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

وزارة الهجرة،فيتو

وزارة الهجرة،فيتو

وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بالمضي قدمًا في إجراءات التأسيس وتواجد مثل هذه المجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج، الذين حققوا الكثير من النجاحات في مختلف المجالات التي يعملون بها وفي إدارة كبرى الشركات العالمية وكذلك شركاتهم الخاصة والمنتشرة في دول العالم.

الإجراءات الخاصة بالتأسيس الشركة

ومن ناحيته، أوضح م. تامر هدايت، رئيس مجلس إدراة شركة "نت سينك" الأمريكية، أن مجالات الاستثمار في مصر واعدة، وهناك الكثير من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، بجانب خفض الضرائب على العديد من القطاعات والمشروعات الصناعية، مشيرا إلى أن تلك الفرص الاستثمارية الواعدة تعد عامل جذب كبير للمستثمرين المصريين والأجانب في ظل كل تلك التحديات التي يمر بها العالم، لافتًا إلى أن الإجراءات الخاصة بالتأسيس الشركة تسير بشكل جيد وصولا لتسجيلها بالهيئة العامة للاستثمار، وتم اتخاذ الخطوات التي من شأنها الانتهاء من تأسيس الشركة قريبا.

وتابع هدايت أنه حريص على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، ليكون جزءا من بناء الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب، مبديًا استعداده للتعاون في تدشين تطبيق "المصريين بالخارج" وتخصيص قسم خاص لنشاطات الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج بالتطبيق.

تدشين تطبيق المصريين بالخارج

وفي السياق ذاته، رحبت السفيرة سها جندي بإبداء م. تامر هدايت استعداده للاستفادة من خبراته في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتعاون مع وزارة الهجرة لتدشين تطبيق المصريين بالخارج ليتضمن المحفزات المختلفة التي وُضعت لهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن المصريين بالخارج لديهم من الخبرات والكفاءات التي يجب الاستعانة بها في دعم التنمية التي تجري على أرض مصر، ولا سيما بمجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.