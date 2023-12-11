الإثنين 11 ديسمبر 2023
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محافظات

إخماد حريق داخل مصنع ورق في بني سويف

إخماد حريق ببني سويف،
إخماد حريق ببني سويف، فيتو

 سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق بأحد المصانع العاملة في مجال إنتاج الورق بمنطقة بياض العرب الصناعية، شرق النيل  بمركز بني سويف.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بالتواجد أثناء أعمال إطفاء حريق شب "في ساعة متأخرة مساء أمس" بأحد المصانع العاملة في مجال إنتاج الورق بمنطقة بياض  العرب شرق النيل  مركز بني سويف.

وقامت الحماية المدنية بتوجيه عدد من  سيارات الإطفاء بالتوجه لموقع المصنع، وتمت السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن خسائر في الأرواح، وقد تواجد خلال أعمال الإطفاء: أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية، ومسؤولو الحماية المدنية والوحدة المحلية.

 

خطوات وإجراءات يجب اتباعها عند نشوب حريق

 وانتشرت مؤخرا حوادث الحريق سواء في المباني والمنازل ودور العبادة والمنشآت الصناعية والتجارية، ودائما ما تكشف التحقيقات أن المتهم الأول هو حدوث ماس كهربائى داخل مكان الحريق.

في السطور التالية نرصد خطوات وإجراءات يجب اتباعها عند نشوب حريق بسبب الماس الكهربائي لتجنب زيادة الحريق والسيطرة عليه.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء، كشف عن خطوات يجب اتباعها عند نشوب حريق نتيجة ماس كهربائي وهى:-

أولا: فصل التيار على الفور من خلال لوحة المفاتيح: إذا نشبت نيران في منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذي يتسبب في نشوب حريق كهربائي يجب فصل التيار عنه على الفور من خلال لوحة المفاتيح، وإذا كانت النار صغيرة يمكنك إخمادها عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس أو من خلال بطانية ثقيلة يتم إلقائها على مصدر النار.

ثانيا: عدم استخدام الماء فى إطفاء حرائق الكهرباء: لا تستخدم الماء فى إطفاء حرائق الكهرباء لأن الماء هو موصل طبيعي للكهرباء، ربما تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء فإن الماء لن يحد من انتشار النار بل سيساهم في توسيع دائرة التيار في جميع أنحاء الغرفة وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال.

ثالثا: وضع مطفأة حريق من النوع (abc) متعددة الأغراض داخل المنزل أو المنشأة: والحرائق الكهربائية تصنف من الفئة (c)

رابعا: إخلاء المكان من العنصر البشري واستدعاء رجال الإطفاء:  إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورا وإخلاء المكان من العنصر البشري واستدعاء رجال الإطفاء.

خامسا: أغلق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار، ولا تحاول دخول منزلك حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء.

سادسا: خامسا: الاتصال علي الرقم (121) طوارئ الكهرباء.

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