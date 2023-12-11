عملة بتكوين تتراجع، والعملات المشفرة تحقق خسائر

تراجع سعر عملة بتكوين لفترة وجيزة إلى أقل من 41 ألف دولار وسط تراجع أوسع نطاقًا للعملات المشفرة، إذ يجني المضاربون بعض الأرباح من ارتفاع الأصول الرقمية هذا العام.

وانخفضت العملة بنسبة تصل إلى 7.5% قبل تقليص بعض الخسائر لتتداول على تراجع نسبته 4% عند 41992 دولارًا الساعة 10:19 صباحًا في سنغافورة اليوم الإثنين.

العملات المشفرة

أيضا، سجلت مجموعة من العملات المشفرة الأصغر حجمًا، من إيثريوم إلى "دوج كوين" خسائر.

وقبل نحو عام تجاوزت عملة بتكوين مستوى 20 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ نحو أسبوع، إذ انتعشت العملات المشفرة إلى جانب الأصول الأخرى شديدة التأثر بالمخاطر، في التعاملات الآسيوية.

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وارتفعت بتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أكثر من خمسة بالمئة لتصل إلى 20286 دولارا.