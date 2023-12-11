نشرة الأخبار، اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة 2024، إسرائيل تعترف بمقتل 425 من جنودها وإصابة 1600

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة 2024

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم الاثنين فعاليات اليوم الثاني من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

11 شهيدا بينهم أطفال في قصف طيران الاحتلال لمناطق في رفح والنصيرات

استشهد 11 مواطنا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الإثنين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.

شقة سكنية

وفي رفح جنوب قطاع غزة، استشهد 6 مواطنين معظمهم أطفال، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة.

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منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

كما استشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلًا في منطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة.

22 شهيدا في قصف للاحتلال على مخيم المغازي

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 22 مواطنًا، استشهدوا، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن 22 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، استشهدوا إثر غارة لقوات الاحتلال على منازل في مخيم المغازي.

وكان في وقت سابق من أمس، قد استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

إسرائيل تعترف بمقتل 425 جنديًا وإصابة 1600

اعترفت إسرائيل بمقتل 425 جنديًا وإصابة 1600، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، مقتل 425 جنديًا منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، بينهم 97 جنديًا قتلوا بعد بداية الهجوم البري على غزة.

في غضون ذلك، قال موقع "مكان"، إن الجيش أطلق موقعًا إلكترونيًا لنشر البيانات الرسمية، عن القتلى والجرحى في صفوفه منذ بداية الحرب، مؤكدًا مقتل 425، وإصابة 1593 بجروح، بينهم 255 إصاباتهم خطيرة، و446 متوسطة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل وزيرًا سابقًا في حكومة حماس

بث جهاز الشاباك الإسرائيلي، مقطع فيديو يظهر جانبًا من التحقيق مع يوسف المنسي وزير الاتصالات الفلسطيني الأسبق في الحكومة التي شكلتها حركة حماس والتي كان يترأسها إسماعيل هنية، الذي يشغل منصب رئيس المكتب السياسي للحركة حاليًا.

وشغل المنسي أيضًا منصبي وزير الأشغال ووزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية الثانية عشرة التي ترأسها هنية.

انتقادات لرئيس حركة حماس

وبحسب الفيديو فقد وجه المنسي، انتقادات لرئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، واتهمه بالمسئولية عن إعادة غزة للوراء بسبب الهجوم الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر الماضي.

استشهاد 6 سوريين وإصابة 10 آخرين بانفجار جثة فخخها إرهابيو «داعش» بعد إعدامها

استشهد 6 أشخاص وأصيب 10 آخرين في سوريا بكمين نفذته مجموعات من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي عبر تفخيخ جثة اختطفوا صاحبها وأعدموه ميدانيا، في ريف محافظة الرقة، شرقي سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك”.

وأفادت أن مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، قاموا باختطاف 6 من العاملين في جمع (الحجر الصوان) في قرية (الترب الصغير/ 12 كم عن بلدة معدان جنوب شرقي محافظة الرقة)، المفتوحة على بادية تدمر بريف حمص.

نادي الأسير: إسرائيل تحتجز في سجونها 142 فلسطينية من غزة بينهن طفلات رضيعات

أفادت هيئة "شئون الأسرى والمحررين" ونادي "الأسير الفلسطينيّ" بأن إسرائيل تحتجز في سجونها "142 أسيرة من غزة، بينهنّ طفلات رضيعات".

الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل

وفي بيان مشترك، كشفت هيئة "شئون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، النقاب عن "احتجاز 142 أسيرة من النساء والفتيات من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهن طفلات رضيعات، ونساء مسنّات، جرى اعتقالهنّ خلال الاجتياح البري لغزة".

وأضاف البيان: "ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها سجنا -الدامون وهشارون-".

تحطم طائرة "F-16" أمريكية في كوريا الجنوبية

كشفت وكالة يونهاب للأنباء نقلًا عن مصدر عسكري أن مقاتلة أمريكية من طراز "F-16" تحطمت في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، خلال تدريب على التحليق، مضيفة أن الطيار نجح في القفز من الطائرة.

سيدة تقتل طفليها وتتخلص من حياتها في النيل بالجيزة

أقدمت سيدة على قتل طفليها التوأم ثم تخلصت من حياتها بإلقاء نفسها في النيل بالجيزة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بقيام سيدة بإلقاء طفليها، ونفسها في مياه النيل.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين، أبرزها الدوري الإسباني ومواجهات كأس السعودية

يشهد اليوم الإثنين العديد من المباريات بمختلف ملاعب ودوريات العالم أبرزها مواجهات بالدوري الإسباني والإيطالي ومواجهة الشباب مع النصر والهلال ضد التعاون وأبها مع الخليج بكأس السعودية.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو ضد سيلتا فيجو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

كأس العالم للأندية، الأهلي يطير إلى السعودية استعدادا للمشاركة في المونديال

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة خالد مرتجى أمين صندوق النادي على متن طائرة خاصة إلى المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

الأهلي يواجه الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر المقبل في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.