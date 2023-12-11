ترامب: "نفسي أكون ديكتاتور ليوم واحد"

في واحد من أغرب تصريحاته، قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه كمنقذ للديمقراطية، بينما كرر ادعاءه بأنه يريد أن يصبح "ديكتاتورًا ليوم واحد" خلال خطاب صاخب ألقاه في أمسية للحزب الجمهوري بمدينة نيويورك.

وخلال الأسبوع الماضي، أثار ترامب ضجة في الليلة التي سبقت المناظرة الرابعة للحزب الجمهوري، قائلا "إنه لا يخطط لأن يكون دكتاتورا، "باستثناء اليوم الأول" إذا تم انتخابه في عام 2024.

المؤتمر السنوي رقم 111 لنادي الشباب الجمهوريين

وفي خطابه الرئيسي في المؤتمر السنوي رقم 111 لنادي الشباب الجمهوريين في نيويورك، الذي كان مليئًا بالنكات وأعظم نجاحات خلال الحملة الانتخابية، أعاد الرئيس الخامس والأربعون النظر في الجدل.

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وشكا ترامب، من نيويورك تايمز، وقال: بيتر بيكر في صحيفة نيويورك تايمز يقول بأنني أريد أن أصبح ديكتاتورًا، مضيفا: “لم أقل ذلك، قلت إنني أريد أن أصبح ديكتاتورًا ليوم واحد. هل تعلم لماذا أردت أن أصبح ديكتاتورًا؟ لأنني أريد بناء الجدار وأريد البناء”.

وادعى ترامب أيضًا أن هذه الانتقادات "أحدث خدعة" للديمقراطيين بوصفه بأنه تهديد للديمقراطية.

وأثار ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، حالة من الجنون بشأن سعيه لأن يصبح ديكتاتورًا خلال حدث قاعة المدينة مع شون هانيتي من قناة فوكس نيوز، وقال إنه يريد ذلك فقط في اليوم الأول.

أنا لست دكتاتورا

وأعلن ترامب حينها: "أريد إغلاق الحدود وأريد البناء، بخلاف ذلك، أنا لست دكتاتورا".

وقد فجرت تصريحاته جدلا حادا، وجاءت وسط تحذيرات محمومة من الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين من أنه يطمح إلى أن يكون طاغية.

ولفت منتقدوه إلى أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول في 6 يناير 2021، وإنكار ترامب لانتخابات عام 2020، وتملقه للديكتاتوريين الدوليين كدليل.

وقال الرئيس بايدن مازحا خلال حفل لجمع التبرعات في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي: "الحمد لله، يوم واحد فقط".

قبضة من حديد

وفي جزء آخر من خطاب ترامب الواسع يوم السبت الماضي، اشتكى الرجل البالغ من العمر 77 عامًا من الانتقادات التي يتلقاها لوصفه الزعيم الصيني شي جين بينج، بـالرائع، قائلا: "إنه يسيطر على 1.4 مليار شخص بقبضة من حديد. وأضاف ترامب: “إنهم يريدون مني أن أقول إنه مجرد ذكاء متوسط لا أستطيع أن أقول أشياء سيئة”.

كما أكد ترامب أن الرئيس الروسي القوي فلاديمير بوتين شخص حاد، وأثنى على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال نفس الخطاب، وصف ترامب نفسه أيضًا بأنه مدافع عن الديمقراطية، متجاهلًا الانتقادات التي تتهمه بأنه يشكل تهديدًا ووصفها بأنها "معلومات مضللة" و"خدعة".

وأكشار ترامب، الذي يواجه 91 تهمة جنائية، إلى أن "بايدن هو التهديد الحقيقي".

وانتقد ترامب منافسه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، معترفا بأن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم "تفوق عليه في المناظرة الأخيرة بينهما".