حميدتي يشترط تخلي البرهان عن لقب رئيس مجلس السيادة لاستئناف مفاوضات «الإيجاد»

الخارجية السودانية ترفض بيان «الإيجاد»

قالت وزارة الخارجية السودانية الأحد: إن السودان غير معني ببيان الهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد)، الصادر عن قمتها التي عقدت السبت في جيبوتي، فيما قالت ميليشيا الدعم السريع في بيان: إن قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) وافق على مبدأ الاجتماع مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بشرط أن يأتي الأخير للاجتماع المقترح بصفته "قائدا للجيش وليس رئيسا لمجلس السيادة".

وذكر البيان الختامي لقمة "الإيجاد" أن البرهان وحميدتي أعلنا التزامهما غير المشروط بوقف إطلاق النار، وحل النزاع عبر الحوار السياسي.

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وقد أقرت قمة "الإيجاد" بحسب بيانها الختامي تشكيل آلية دولية موسعة، مهمتها استعادة التحول المدني الديمقراطي بعد وقف الحرب، ودعم خريطة الطريق الأفريقية المقترحة لوقف الاقتتال في السودان، والتي تنص على دمج منبر جدة ورؤية "الإيجاد" من أجل وقف الحرب، وبدء العملية السياسية التي تنتقل بموجبها السلطة للمدنيين.

منظمة "الإيجاد"

وتتكون منظمة "الإيجاد" من 8 دول، هي: جيبوتي، السودان، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، وإريتريا المنضمة حديثًا.

وأضافت الخارجية السودانية في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء أن ملاحظات لها على مسودة البيان الصادر من سكرتارية رؤساء الإيجاد لم يتم الأخذ بها في البيان.

وأكدت الخارجية أن وفد السودان لاحظ أن هناك "فقرات أقحمت في المسودة ‎ ‎‫دون مسوغ، فضلا عن الصياغة المعيبة لما اتفق عليه في بعض المسائل المهمة بحيث أنها لم تعكس حقيقة ما تم التوصل عليه".

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن ملاحظاتها تضمنت طلب تصحيح ما ورد في المسودة بشأن موافقة رئيس مجلس السيادة على لقاء قائد ميليشيا الدعم السريع، مشيرا إلى أن البرهان "اشترط لعقد مثل هذا اللقاء إقرار وقف إطلاق دائم ‎‫للنار وخروج قوات التمرد من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها".

أيضا، شملت الملاحظات حذف فقرة تشير إلى مكالمة هاتفية بين رؤساء الإيجاد وقائد الدعم السريع، حيث قالت الخارجية السودانية إن هذه ‎ ‎‫المكالمة إذا تمت بين الرئيس الكيني وقائد الدعم السريع لا تعد من أعمال القمة حتى يشار‎ ‎‫ إليها في البيان الختامي.

شرط حميدتي

من جانبها، قالت الدعم السريع في بيان: إن حميدتي وافق على مبدأ الاجتماع مع البرهان بشرط أن يأتي البرهان للاجتماع المقترح بصفته "قائدا للجيش وليس رئيسا لمجلس السيادة".

وأوضح بيان الدعم السريع أن حميدتي أكد خلال مكالمة هاتفية مع القادة المشاركين في القمة على رؤية الدعم السريع "المطروحة والرغبة في وقف إطلاق النار والمضي قدما في العملية السياسية بشرط أن تقود الى معالجة جذور الأزمة في السودان وتفضي إلى تأسيس دولة سودانية جديدة، بما في ذلك تأسيس جيش وطني قومي ومهني جديد ينأى عن السياسة".