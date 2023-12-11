حقيقة طلب كولر رحيل أكرم توفيق.. ومتى يعود قندوسي للأهلي؟

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن كل ما يتردد حول رغبة كولر المدير الفني للنادي الأهلي في رحيل أكرم توفيق عارٍ من الصحة، وأن استبعاد اللاعب بسبب خوف المدرب عليه من الإصابات، خصوصا أنه عائد من إصابة طويلة ويصر على الالتحامات القوية في الملعب.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كولر تحدث مع توفيق وأكد له قناعته بمستواه، لكنه سوف يشارك وفقا للنظام المعمول به داخل الفريق".

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وشدد شبانة، على أن كولر سيعيد أحمد قندوسي لوسط ملعب الأهلي في الموسم المقبل، وسيكون ضمن المحترفين الأجانب الذين سيتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر، مشيرا إلى أن المحترف الجزائري سيكون من الخماسي الأجنبي.

كلمات لـ إبراهيموفيتش

وأضاف: "صلاح محسن نشر ستوري يحتوى على كلمات لـ إبراهيموفيتش، وهو يتحدث عن العزيمة والرغبة في الظهور بشكل جيد، ونتمنى أن يتحلى بالعزيمة مستقبلا، كي يعود لقيادة هجوم الأهلي".

وأكمل: "أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، اشتكى من تجاهل كولر مؤخرًا، وكان حزينا للغاية بسبب استبعاده المتكرر من المباريات وخروجه من حسابات الجهاز الفني".

وزاد: "عبد القادر تحدث مع خالد بيبو مدير الكرة أنه لا يوجد (كيميا) بينه وبين كولر، وأن هناك رغبة في رحيله من جانب المدرب، رغم أنه كان يعتمد عليه في وقت سابق وشارك في مونديال الأندية.. وبدلًا من أن يراجع نفسه ويعود لمستواه فبدأ يتحدث بأمور غريبة رغم امتلاكه الموهبة والمهارة والسرعة، لكنه يفتقد العزيمة وبمجرد خروجه من التشكيل ينهار نفسيا على شاكلة صلاح محسن".

كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على دعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال ارتدائهم الزى الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية وعلق عليه قائلا: "متألقون داخل وخارج الملعب تم تصميم الزي الرسمي لبعثة الأهلي في رحلة كأس العالم للأندية بالتعاون مع إحدى الشركات الراعية للنادي".

الأهلى يواجه الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي

ويلتقى الأهلى مع الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري في الدور الثاني في بطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

محمد أبوتريكة هداف الأهلي فى المونديال

ويتصدر محمد أبو تريكة قائمة هدافي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف حيث سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية ياليابان عام 2006 هدف في مونديال الأندية ياليابان عام 2012.