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رياضة

المتحدث الرسمي لشباب بلوزداد: نستعد لاستقبال الأهلي بحفاوة في الجزائر

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

أكد عبد القادر شنيوني المتحدث الرسمي لنادي شباب بلوزداد الجزائري، أن العلاقات طيبة بين الجزائر ومصر، والمنافسة فقط بين الأندية داخل المستطيل الأخضر، مشيرًا إلى أن بعثة ناديه حظيت باستقبال ومعاملة طيبة من جانب النادي الأهلي، خلال فترة تواجدهم داخل مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "سيتم استقبال الأهلي أيضًا بشكل جيد خلال لقاء الإياب في الجزائر، ونعلم بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية ونتمنى له التوفيق، وأشجع دائمًا الأندية العربية في المونديال، ونتمنى للمارد الأحمر تشريف الكرة العربية والإفريقية، وسأشجع الأهلي في البطولة قلبًا وقالبًا".

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وأضاف: "الأهلي كان الأفضل خلال الشوط الأول أمام بلوزداد واضاع عدة فرص مؤكدة، لكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني وشباب بلوزداد تمكن من تنظيم صفوفه دفاعيا وكانت له فرص للتسجيل، الأمور تغيرت في النصف الثاني من اللقاء".

وواصل: "فريق شباب بلوزداد يضم لاعبين كبار، ولدينا لاعبين أعمارهم صغيرة، وبعضهم كان محترف في أوروبا، وكل الأسماء الجديدة سوف تشكل خطورة أكبر خلال الشهور القادمة مع البرازيلي باكيتا، وهناك عمل فني جيد، والعناصر الموجودة ستجعل الفريق أفضل كثيرًا خلال المرحلة المقبلة".

وختم: "شباب بلوزداد يمتلك لاعبين أفضل وقادر على تقديم مردود قوي خلال المستقبل".

كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على دعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال ارتدائهم الزى الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية وعلق عليه قائلا: "متألقون داخل وخارج الملعب تم تصميم الزي الرسمي لبعثة الأهلي في رحلة كأس العالم للأندية بالتعاون مع إحدى الشركات الراعية للنادي".

الأهلى يواجه الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي

ويلتقى الأهلى مع الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري في الدور الثاني في بطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

محمد أبوتريكة هداف الأهلي فى المونديال

ويتصدر محمد أبو تريكة قائمة هدافي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف حيث سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية ياليابان عام 2006 هدف في مونديال الأندية ياليابان عام 2012.

 

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