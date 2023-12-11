ريهام عبد الغفور تظهر لأول مرة بعد وفاة والدها، عزاء شقيق حلمي يجمع هنا وفهمي

ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور الليلة الماضية، لأول مرة بعد وفاة والدها الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور، في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي.

ياسمين عبد العزيز، فيتو

كما اجتمع الفنان أحمد فهمي وطليقته الفنانة هنا الزاهد، في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي، الذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، في أول ظهور لهما بعد طلاقهما مؤخرًا.

ونعى حلمي شقيقه الأكبر، وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي على Instagram: "توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبدالرحمن".

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عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي، فيتو

عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

وساند نجوم الفن زميلهم أحمد حلمي أثناء استقبال عزاء شقيقه خالد حلمي الذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

لبلبة في عزاء شقيق حلمي، فيتو

وكان من أبرزهم؛ ياسمين عبد العزيز، عبير صبري، دنيا عبد العزيز، هنا الزاهد، صابرين، لبلبة، المخرجان معتز التوني، وعمر هلال، كريم عبد العزيز، دنيا، المطرب محمد حماقي، السوري جمال سليمان، إيهاب فهمي، ريهام عبد الغفور، أمينة خليل وشيكابالا.. وآخرين.