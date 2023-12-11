الإثنين 11 ديسمبر 2023
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حوادث

سيدة تقتل طفليها وتتخلص من حياتها في النيل بالجيزة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أقدمت سيدة على قتل طفليها التوأم ثم تخلصت من حياتها بإلقاء نفسها في النيل بالجيزة.

قرارات عاجلة من النيابة بعد العثور علي جثة طفل بجوار مرور المعادي

العثور علي جثة طفل مقتول بجوار مرور المعادي الجديدة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بقيام سيدة بإلقاء طفليها، ونفسها في مياه النيل.


وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

ألقت طفليها التوأم في النيل

وبالفحص، تبين قيام سيدة بإلقاء طفليها التوأم البالغين من العمر 9 سنوات في النيل، ثم قفزت خلفهما، ولقيت حتفها وتم انتشال الـ 3 جثث.

ورجحت التحريات الأولية، مرورها بحالة نفسية سيئة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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