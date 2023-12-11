سيدة تقتل طفليها وتتخلص من حياتها في النيل بالجيزة

أقدمت سيدة على قتل طفليها التوأم ثم تخلصت من حياتها بإلقاء نفسها في النيل بالجيزة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بقيام سيدة بإلقاء طفليها، ونفسها في مياه النيل.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

ألقت طفليها التوأم في النيل

وبالفحص، تبين قيام سيدة بإلقاء طفليها التوأم البالغين من العمر 9 سنوات في النيل، ثم قفزت خلفهما، ولقيت حتفها وتم انتشال الـ 3 جثث.

ورجحت التحريات الأولية، مرورها بحالة نفسية سيئة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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