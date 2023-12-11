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رياضة

على مسئولية شبانة، القيعي يريد إعادة وليد أزارو للأهلي في يناير

وليد أزارو، فيتو
وليد أزارو، فيتو

الأهلي، أكد الإعلامي محمد شبانة أن تعادل الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري "صادم" لجماهيره، رغم قوة الفريق الأحمر، مؤكدًا أن الجمهور الأهلاوي عليه دعم الفريق ومساندته بقوة من أجل كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن الجمهور سبق ودعم الفريق الموسم الماضي في مرحلة شبيهة، عندما خسر من صنداونز بخماسية.

وقال شبانة في تصريحات ببرنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك أزمة ثقة للاعبي الأهلي، ولكن الفريق يحتاج للدعم وهو يمثل مصر وقارة إفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه".

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وأضاف: "هناك بالفعل أخطاء فنية، وبعض اللاعبين بعيدين عن مستواهم مثل أنتوني موديست الذي لم يقدم أي شيء مفيد للفريق منذ التعاقد معه، وطريقة حركته تذكرني بـ"رفاعي الدسوقي"، وظهر بمستوى مخيب للآمال".

وواصل: "الأهلي يسعى لإعادة وليد آزارو من جديد، وقد نفاجأ بعودته في شهر يناير، ويتزعم تلك الفكرة عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم، وهو مهاجم رائع، ونحن الآن في الأمتار الأخيرة بالنسبة لـ موديست الذي بات على وشك الرحيل.. وما يتردد عن رحيل أكرم توفيق في يناير غير صحيح مطلقا".

وأكمل: "هذه الفترة يحتاج الأهلي لدعم جماهيره، وأطالب خالد بيبو مدير الكرة بضرورة فرض الانضباط على اللاعبين، وأن يكون هناك حسم قوي لكل شيء سواء المعسكرات أو التدريبات، وكل اللاعبين عليهم مسئولية كبيرة".

كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على دعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال ارتدائهم الزى الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية وعلق عليه قائلا: "متألقون داخل وخارج الملعب تم تصميم الزي الرسمي لبعثة الأهلي في رحلة كأس العالم للأندية بالتعاون مع إحدى الشركات الراعية للنادي".

الأهلى يواجه الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي

ويلتقى الأهلى مع الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري في الدور الثاني في بطولة كأس العالم للأندية.

 

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

محمد أبوتريكة هداف الأهلي فى المونديال

ويتصدر محمد أبو تريكة قائمة هدافي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف حيث سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية ياليابان عام 2006 هدف في مونديال الأندية ياليابان عام 2012.

 

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