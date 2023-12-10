الإثنين 11 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

سامح الصريطي: مشهد الانتخابات الرئاسية أخرس كل الألسنة المناهضة للدولة (فيديو)

الفنان سامح الصريطي،
الفنان سامح الصريطي، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، قال الفنان سامح الصريطي إن مشهد الانتخابات اليوم يدل على وعي الشعب المصري الفطري، وهو ليس بغريب أو جديد على الشعب المصري العظيم، فهو يعرف متى يقول في الوقت المناسب ويعرف كيف يرتب أولوياته.

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إيجابية الشعب المصري 

وأضاف الصريطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة etc أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب إلا أنه شعر بشيء أهم ولهذا أرسل رسالة أنه شعب إيجابي وهذا يبعث على الشرف والفخر.

رسالة الشعب بعد الخروج في الانتخابات الرئاسية 2024

ووصف سامح الصريطي، خروج الشعب المصري للتصويت بأنه خرج بشكل مشرف فيه فخر وسعادة أرسل بها رسالة لإخراس كل الألسنة المناهضة للدولة المصرية، وأثبت فيها للعالم كله أنه يصطف خلف قائده.
 

مرشحي الرئاسة 

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

 

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.


وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

 

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.


ورصدت فيتو خلال الساعات الأولى من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:


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7 صور ترصد مساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الدقي والعجوزة
فريق متطوع للهلال الأحمر يشارك في الانتخابات الرئاسية بالمقطم (فيديو وصور)
الاطفال يتصدرون المشهد بانتخابات الرئاسة 2024 في الجيزة (صور)
الانتخابات الرئاسية، الحسناوات يتصدرن المشهد أمام اللجان الانتخابية بالدقي والعجوزة (صور)
ناخب يدلي بصوته الانتخابي في المطرية قبل التوجه لأداء العمرة
الحبر الفسفوري يرسم البسمة على وجوه أهالي الأقصر بالانتخابات الرئاسية (صور)
محمولا على الأيدي، مواطن من ذوى الاحتياجات يدلي بصوته الانتخابي فى لجنة بأسيوط
قاض يخرج لمواطن من ذوي الهمم لإدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية بأسيوط
بالكراسى المتحركة، كبار السن وذوو الهمم يدلون بأصواتهم في الشرقية (فيديو)

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

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كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا تواضروس  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق.

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