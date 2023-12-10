الأحد 10 ديسمبر 2023
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سياسة

حملة المرشح حازم عمر: لم نتلق أي مخالفات تعوق الانتخابات الرئاسية

مشاركة المواطنين
مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية،فيتو

أكدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أنها لم تتلق غرفة العمليات المركزية أية مخالفات تعوق سير العملية الانتخابية أو تؤثر عليها في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية. 

وقالت الحملة: اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية من خلال غرفة العمليات المركزية و٢٦ غرفة عمليات على مستوى المحافظات، شهد إقبالا كبيرا. 

وأعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، أن ما تم رصده من بعض المخالفات أثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية حالات فردية لا ترقى إلى درجة المخالفة أو الخروقات.

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كما أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بدء عمل غرف عمليات بـ 26 محافظة وفرق عمل ومندوبين بجميع المراكز والأقسام والقرى والنجوع لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

غرفة عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر 

وأوضحت الحملة أن غرفة العمليات المركزية تتكون من 50 شابا، وبالمحافظات تتكون من عدد لا يقل عن 25 شابا.

التواصل مع غرف عمليات المحافظات 

وأكدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن العمل على مدار الساعة بدأ اعتبارا من أول أمس الجمعة، ويستمر حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل. 

 

رصد أدق تفاصيل العملية الانتخابية

وأشارت الحملة، إلى أن التواصل من المركزية إلى الوحدات الحزبية لرصد أدق تفاصيل العملية الانتخابية، وتم الانتهاء من جميع التجهيزات اللوجيستية وتجهيز قاعة بعدد كاف من أجهزة الحاسب الآلي، وسيتم ربط جميع غرف العمليات على مستوى المحافظات عن طريق برنامج zoom.

وحددت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر اختصاصات غرف العمليات على النحو التالي:

1- التواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات ومسئولي تواصل المحافظات  بالأمانة المركزية. 

 

2- استلام التعليمات من الغرفة المركزية ونقلها إلى المراكز والمندوبين ومتابعة التنفيذ.

 

3- رصد المشاكل باللجان والعمل على حلها ورفع ما يصعب التعامل معه على مستوى المحافظة الى غرفة العمليات المركزية.

 

4- متابعة الكثافة التصويتية باللجان.

 

5- عمل تقرير تحليلي على مدار الساعة عن مسار العملية الانتخابية ورفع تقرير يومي.

6- متابعة المندوبين والأعضاء التنظيمين والشباب المتواجد أمام المقار الانتخابية.

 

7- إرسال صور وتغطية العملية الانتخابية على مدار الساعة.

وجددت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، الدعوة للمواطنين للاحتشاد أمام مراكز الاقتراع للمشاركة والاختيار لصناعة مستقبلهم والتعبير عن وجه مصر الحضاري في الانتخابات الرئاسية.

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الانتخابات الرئاسية حازم عمر المرشح الرئاسي حازم عمر حزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري

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