فرمانات نقابة المهندسين.. قرار نهائى بحظر قيد خريجى المعاهد غير المعتمدة.. نقيب المهندسين: المهنة خط أحمر ولن يضار إلا من يرفض الالتزام بالقانون

يواجه خريجو المعاهد غير المعتمدة مشكلة كبيرة بعدما نشرت النقابة العامة للمهندسين، قائمة بأسماء المعاهد الهندسية الخاصة التى سيقيد خريجوها بجداول النقابة، والتى ضمت اسم 13 معهدا هندسيا، من دون ذلك لن يتم قيد أى خريجين لأى معاهد أخرى.

وتأتى أسماء المعاهد كالآتى: معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا، معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة - وزارة الإنتاج الحربى، المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور، معهد مصر العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، المعهد العالى للهندسة بالشروق (جميع أقسامه)، معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا.

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وأيضًا المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ (على أن يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين فى شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد فى 31/١٢/2024)، المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة (على أن يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين فى شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد فى 31/١٢/2024)، المعهد الكندى للهندسة بالسادس من أكتوبر (وبالنسبة لقسم الهندسة المعمارية يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين فى شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد فى 31/١٢/2024)، المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة وبالنسبة لقسم الهندسة المدنية يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين فى شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد فى 31/١٢/2024)، معهد الأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا ٦ أكتوبر (على أن يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين فى شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد فى 31/١٢/2024).

وأكدت نقابة المهندسين على تحديث قائمة أسماء المعاهد تباعا وفقًا للبيانات الواردة إليها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويصدر بها قرار مستقل من نقيب المهندسين.

المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين قال إن موقف النقابة ثابت، وأكد أنه لن يتم قيد خريجى المعاهد الهندسية ما لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بحد أقصى 31/12/2024.

وأضاف فى تصريحات خاصة أن هذه القرارات تم اتخاذها بعد دراسة مهنية ونقابية وقانونية مطولة، وبعد التحاور مع الأكاديميين وكافة الأطراف المتخصصة، والعرض على جموع مهندسى الجمعية العمومية خلال مؤتمرات ولقاءات فى النقابات الفرعية، ولاقت ترحيب مجلس النقابة وموافقة ساحقة من الجمعية العمومية المنعقدة فى 6 مارس الماضى.

وعن وضع خريجى المعاهد غير المعتمدة المتضررين من القرار، أشار نقيب المهندسين أن المهنة خط أحمر، ولن يُضار شخص واحد مما اتخذته النقابة من قرارات إلا من يرفض الالتزام بالقانون، وقد راعينا تحديد فترات زمنية مناسبة تتيح لأصحاب المعاهد الخاصة التقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والحصول على شهادة جودة التعليم وفقًا للمعايير والضوابط التى تحددها الهيئة، وأشيد بالدور الذى تقوم به الهيئة فى ضمان جودة التعليم، حيث إن هناك تنسيقًا كاملًا ومشاورات مثمرة تمت مؤخرًا بين النقابة والهيئة.

وأكد المهندس طارق النبراوى أن هناك ضوابط صارمة للقيد بالنقابة لا يمكن التنازل عنها، وأن ما اتخذته النقابة من قرارات سيحقق نتائج جيدة فى صالح الوطن أولًا وفى صالح المهندسين ومهنة الهندسة، متابعًا: “هدفنا أن يكون مهندسو مصر على أعلى مستوى من الجودة، ويمارسون مهنتهم بأعلى مستوى من الكفاءة”.

واستكمل نقيب المهندسين أن النقابة العامة أعلنت أغسطس الماضى، أنها لن تقيد خريجى المعاهد الهندسية اعتبارًا من 31 أكتوبر الماضى ما لم تتقدم بطلب لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد، وفقًا للمعايير والضوابط التى تحددها الهيئة، مع منح مهلة تنتهى فى 29/2/2024؛ لرفع الملفات كاملة مستوفاة مقبولة واستكمال متطلبات الهيئة.

كما اشترطت النقابة لقيد خريجى المعاهد والكليات الهندسية من حاملى شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) أن تكون شهادة الدبلوم الفنى قد تم معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، وذلك اعتبارًا من 31/12/2023”، وأشارت إلى أن مجلس النقابة سيقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة فى بداية كل عام، وفى موعد مناسب لإصدار بيان مشترك بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسى تأسيسا على معايير حاجة البلاد وسوق العمل.

وأوضح النقيب العام أن مجلس النقابة سيقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة فى بداية كل عام، وفى موعد مناسب لإصدار بيان مشترك بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسى تأسيسا على معايير حاجة البلاد وسوق العمل، مؤكدًا على استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ للتأكيد على الالتزام بتنفيذ الاتفاق بأن يكون الحد الأقصى لأعداد المقبولين بالتعليم الهندسى هو 22 ألفا و500 طالب، مع تطبيق القرارات المُنظمة لضوابط القيد بنقابة المهندسين.

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