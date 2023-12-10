الأحد 10 ديسمبر 2023
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رياضة

بعثة رجال يد الأهلي تصل القاهرة بعد التتويج في السوبر المحلي

رجال يد الأهلى، فيتو
رجال يد الأهلى، فيتو

رجال يد الأهلى، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلى، برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة،  إلى القاهرة قادمة من الإمارات، وذلك بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

ونجح فريق رجال يد الأهلي في التتويج بكأس السوبر المصري، بعدما حقق الفوز على الزمالك بنتيجة ٢٦ - ٢٤، في المباراة التي أقيمت أمس على صالة الشيخ زايد بإمارة الفجيرة.

وضمت قائمة أبطال كأس السوبر المصري كلا من:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

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ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن إخصائي التدليك.

الخطيب يهنئ لاعبي اليد وجهازهم الفني والإداري بالسوبر المصري

ووجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة ‏الفوز ببطولة كأس السوبر المصري.

 وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية خلال المباراة التي أقيمت بالإمارات مساء أمس.

 وأكد رئيس النادي الأهلى على ‏سعادته وتقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني من جهد كبير، واستحقوا اللقب عن جدارة، كما هنأ جماهير الأهلي بالبطولة، مشيرًا إلى أن التتويج بالسوبر يحمل عناصر الفريق مسئولية أكبر تجاه ناديهم وجماهيرهم الوفية، التي تستحق أن يبذل الجميع من أجلها قصارى جهده، وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بالنادي وتاريخه.‏

ديفيد ديفيز  الأهلى يسير بخطوات واثقة للفوز بكل الألقاب

وعبر ديفد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز الفريق على الزمالك والحصول على لقب ‏السوبر المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات.

وأوضح أن المباراة جاءت قوية من جانب الطرفين، وهو ما يعكس ما تتمتع به كرة اليد المصرية من مستويات بدنية وفنية كبيرة.‏

وأشار إلى أن كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم على كافة المستويات، وكانوا عند حسن ظن الجهاز الفني، ونجحوا في الظهور بشكل ‏مميز استحقوا عليه الفوز بالبطولة الغالية.‏

وأضاف أن الأجواء كانت مميزة للغاية في ظل الحضور الجماهيري بالصالة، وأن دعم جماهير الأهلي كان له دور كبير في تحفيز ‏اللاعبين من أجل الفوز بالكأس.‏

وشدد ديفيز على أن الفريق يسير بخطوات واثقة نحو الفوز بكل البطولات التي ينافس عليها خلال الموسم الجاري.‏

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني، بلقب كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2023/2024.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة (26-24)، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس السبت على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإماراة الفجيرة، وسط حضور جماهيري متوسط.

وشارك الأهلي في السوبر باعتباره بطل الدوري والكأس، فيما يشارك الزمالك باعتباره وصيف الدوري.


 

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