الأحد 10 ديسمبر 2023
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رياضة

عماد متعب ومحمد فضل يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

عماد متعب يدلي بصوته
عماد متعب يدلي بصوته في إنتخابات الرئاسة 2024، فيتو

الإنتخابات الرئاسية 2024، أدلى الثنائي عماد متعب ومحمد فضل نجما النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابقين بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

 

وحرص عدد من الجماهير المتواجدة بمقر اللجنتين التي أدلى فيهما النجمان بصوتيهما على إلتقاط الصور التذكارية معهما.

 

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولى من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

عماد متعب يدلي بصوته في إنتخابات الرئاسة 2024، فيتو

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محمولا على الأيدي، مواطن من ذوى الاحتياجات يدلي بصوته الانتخابي فى لجنة بأسيوط

قاض يخرج لمواطن من ذوي الهمم لإدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية بأسيوط

بالكراسى المتحركة، كبار السن وذوو الهمم يدلون بأصواتهم في الشرقية (فيديو)
 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

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محمد فضل يدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية، فيتو 

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024 

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

 

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

 

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