إقبال كثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم قبل غلق اللجان في الدقي (صور)

شهدت مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بالدقي، إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، قبل إغلاق باب اللجان بساعتين، والتي بدأت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، وسط تشديد أمني لتأمين الناخبين.



ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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عدد اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.