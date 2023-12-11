سعر سامسونج جالاكسي Z FOLD 4 في الإمارات

يقوم العديد من المستخدمين بالبحث عبر الإنترنت في الإمارات عن مواصفات وسعر هاتف سامسونج جالاكسي Z Fold 4.

وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف سامسونج.

مواصفات هاتف سامسونج Z Fold4

يأتى هاتف سامسونج جالاكسي Z Fold4 كأول جهاز يتم شحنه بنظام Android 12L، وهو إصدار خاص من Android، تم إنشاؤه بواسطة جوجل لتجارب الشاشة الكبيرة، بما في ذلك الأجهزة القابلة للطي.

ويتسم هاتف Z Fold4 بتعدد المهام حتى يتمكن المستخدمون من إنجاز العديد من مهامهم أثناء التنقل، ويوفر شريط المهام الجديد تخطيطًا مشابهًا لجهاز الكمبيوتر، مما يوفر الوصول إلى تطبيقات المستخدمين المفضلة بسهولة، وذلك بسبب إيماءات التمرير الجديدة حيث يمكن للمستخدمين تبديل التطبيقات المستخدمة على شاشة الهاتف إلى نوافذ منبثقة أو تقسيم الشاشة إلى نصفين مما يساعد على القيام بمزيد من المهام فى وقت واحد.

Advertisements

كما عززت سامسونج مع شركة جوجل وميكروسوفت خاصية تعدد المهام، حيث تدعم تطبيقات جوجل، بما في ذلك Chrome وGmail، خاصية السحب والإفلات، مما يسمح للمستخدمين بنسخ ولصق الروابط والصور والمزيد بسرعة من تطبيق إلى آخر.

الأنشطة المشتركة الافتراضية

كما يمكن أيضًا للمستخدمين عن طريق Google Meet، التواصل مع المزيد من الأشخاص أثناء استخدام الأنشطة المشتركة الافتراضية، بما في ذلك مشاهدة مقاطع الفيديو على YouTube أو ممارسة الألعاب معًا في مكالمة فيديو كما تستفيد مجموعة Microsoft Office الكاملة وOutlook من الشاشة القابلة للطي، مما يوفرعرض مزيدًا من المعلومات على الشاشة وطرقًا أسرع للتفاعل مع المحتوى بجانب وظيفة قلم S Pen الذي يتيح الرسم وتدوين الملاحظات أثناء التنقل من خلال التخزين الإنسيابي داخل الغطاء القائم مع حقيبة القلم.

ويأتى جوال جالاكسي Z Fold4 بعدسة مطورة بعرض 50 ميجا بكسل وعدسة Space Zoom 30x، كما تم تصميم مجموعة متنوعة من أوضاع الكاميرا للاستفادة من عامل الشكل لزيادة مرونة الالتقاط، بما في ذلك خاصية التكبير التي يتم تنشيطها في وضع الالتقاط، والمعاينة المزدوجة، وسيلفي الكاميرا الخلفية، ويمكن أيضًا للمستخدمين التقاط صور واضحة ليلًا بسبب حجم البيكسل الأكبر، والمستشعر الأكثر سطوعًا بنسبة 23%، وقدرة المعالجة المحسّنة ويحتوى هاتف جالاكسي Z Fold4 على شاشة رئيسية مقاس 7.6 بوصة مع شاشة أكثر إشراقًا، ومعدل تحديث متكيف 120 هرتز، وكاميرا غير ظاهرة تحت الشاشة (Under Display Camera) بترتيب بكسل فرعي جديد من النوع المبعثر كما تم تحسين تطبيقات الوسائط الاجتماعية الشهيرة مثل Facebook مع إمكانية فتح تطبيقات خدمات البث الترفيهية مثل Netflix ومشاهدتها بدون استخدام اليدين مع وضع تفعيل الوضع المرن أما بالنسبة للتطبيقات غير المحسّنة، يمكن للمستخدمين التحكم في الجهاز دون إيقاف المحتوى القائم باستخدام لوحة اللمس Flex Mode الجديدة.

ويأتي الجهاز بمنصة Snapdragon 8+ Gen 1 للأجهزة المحمولة وشبكة 5G فائقة السرعة، وتتيح الشاشة العريضة تفاعلات أسهل بيد واحدة أثناء استخدام غلاف الشاشة.

سعر الجوال في الإمارات

كما يأتي الجوال بإطارات Armor Aluminium وغطاء المفصلات بالإضافة إلي Corning Gorilla Glass Victus + الحصري على شاشة الغطاء والزجاج الخلفي كما تم تحسين متانة لوحة الشاشة الرئيسية أيضًا ببنية الطبقة المحسّنة، مما يساعد على تقليل الضرر الناتج عن الصدمات الخارجية كما تم تجهيز كل Z Fold4 بخاصية مقاومة الماء IPX8 ويبلغ سعر الجوال النسخة 256 جيجا 4450 درهمًا.