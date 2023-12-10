اجتماع برئاسة مدبولي لمتابعة موقف تخصيص أراضي مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ لمتابعة موقف تخصيص الأراضي المقرر إقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر عليها، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

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كما حضر الاجتماع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.



وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى ما توليه الدولة من اهتمام لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل بشكل مستمر على اتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، منوهًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف تخصيص الأراضي المقرر تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر عليها، وكذا استعراض ما هو مقترح من تلك الأراضي لاستكمال تنفيذ مثل هذه المشروعات الحيوية.

موقف أراضي مشروعات الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدرجين الأخضر

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد الخياط، موقف أراضي مشروعات الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدرجين الأخضر، التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، وتوزيع تلك المشروعات على مستوى انحاء الجمهورية، فيما يتعلق بطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، بالمرحلتين التجريبية والأولى، والقدرات المتوقع انتاجها من هذه الطاقات، وحجم المنتج النهائي من الهيدروجين الأخضر، والأمونيا، والميثانول الحيوي، اعتمادًا على قدرات المحللات الكهربائية لمشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار الدكتور محمد الخياط، إلى ما يتم اتخاذه من خطوات في إطار تسليم الأراضي التي تم توقيع اتفاقيات إطارية بشأنها، بغرض البدء في إجراء الدراسات الفنية والبيئية الاستراتيجية، وكذا القياسات التفصيلية للبيانات المناخية، والمسوح الجوية لتلك الأراضي.



وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بيانًا تفصيليًا بمذكرات التفاهم المقترحة والمقرر توقيعها مع عدد من المطورين خلال الفترة القادمة لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا في هذا الصدد إلى أن عدد هذه المذكرات يصل إلى نحو 13 مذكرة، بقدرات اجمالية تصل إلى 49.2 جيجا وات.

موقف عدد من الأراضي الجاري استصدار قرارات جمهورية بشأنها في عدد من المحافظات

واستعرض اللواء ناصر فوزي، خلال الاجتماع، موقف عدد من الأراضي الجاري استصدار قرارات جمهورية بشأنها في عدد من المحافظات، وكذا موقف عدد من الأراضي المقترحة والجاري إجراء العديد من الدراسات بشأنها لتنفيذ مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية.

ووجه رئيس الوزراء في ختام الاجتماع، بسرعة قيام المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، باتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في التحديد بشكل نهائي للأراضي المقترحة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر عليها، وبدء خطوات تخصيص هذه الأراضي، وذلك بهدف استيعاب حجم الطلبات المقدمة للحصول على أراض لتنفيذ مشروعات هذا القطاع الحيوي.

