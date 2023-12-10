خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بصوته في الانتخابات الرئاسية، فى لجنته بمدرسة النصر الرسمية للغات دائرة قسم أول أكتوبر.

وقال الطوخى: إنه يشعر بالفخر الشديد بسبب الإقبال الجماهيري على الاقتراع في أول أيام الانتخابات والذي كان كبيرا، واصفًا الأجواء بـ"التاريخية".

ودعا خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المصريين إلى التوجه للجان والتعبير عن رأيهم من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.

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وكان قد شارك طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة، فى عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، عبر الاقتراع السرى المباشر، حيث قامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بدورها فى تشكيل الوعى المجتمعى والسياسى لدى طلابها من خلال التوعية وحثهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما وفرت الجامعة وسائل النقل لتيسير عملية الاقتراع على الطلاب والعاملين، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.



وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخرًا بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

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