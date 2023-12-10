سعر أجهزة ألعاب بلاي ستيشن فى الإمارات 2023

يقوم العديد من المستخدمين عبر الإنترنت بالبحث عن سعر أجهزة ألعاب سوني بلاي ستيشن فى الإمارات، سواء موديل 4 أو الموديل الأحدث 5، ولذلك نقدم خلال السطور التالية سعر أجهزة العاب سوني بلاي ستيشن.

سعر بلاي ستيشن 4

تتباين أسعار جهازبلاي ستيشن في الإمارات، حسب موديل الجهاز، حيث يبلغ سعر بلاي ستيشن 4 العادي في الإمارات، مساحة 500 جيجا بايت وذراع تحكم بسعر 1300 درهم، والسليم 1250 درهما فيما يبلغ سعر بلاي ستيشن 4 العادي، بمساحة 1 تيرا بايت، بذراع تحكم، بمبلغ 1759 درهما والسليم 1650 درهما، في حين يصل سعر نسخة البرو 1 تيرا إلى 1800 درهم.

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وجهاز ألعاب بلاي ستيشن 4 هو منصة ألعاب فيديو من تطوير شركة سوني كمبيوتر إنترتينمنت أعلن عنه خلفًا للبلاي ستيشن 3 خلال مؤتمر في 20 فبراير عام 2013، وهو رابع نظام ألعاب فيديو تنتجه شركة سوني بعد نظامي البلاي‌ ستيشن 3، والبلاي‌ ستيشن 2.

يتنافس البلاي‌ ستيشن 4 كنظام ألعاب فيديو من الجيل الثامن مع نظام ألعاب الفيديو المطور من قبل شركة مايكروسوفت إكس بوكس ون، والوي يو المطور من قبل شركة نينتندو تم إطلاق البلاي ستيشن 4 في أمريكا الشمالية في 15 نوفمبر 2013، و29 نوفمبر 2013 في كل من أوروبا وأستراليا، و14 ديسمبر 2013 في السعودية.

بلاي ستيشن 5

أما أسعار جهاز بلاي ستيشن فهي تتباين في الإمارات حسب موديل الجهاز، حيث يبلغ سعر بلاي ستيشن 5 نسخة الأسطوانات في الإمارات وذراع تحكم بسعر 2300 درهم، فيما يبلغ سعر بلاي ستيشن النسخة الإلكترونية مع ذراع تحكم سعر 2100 درهم.

وجهاز ألعاب بلاي ستيشن 5 هو أحدث جهاز ألعاب من تطوير شركة سوني كمبيوتر إنترتينمنت أعلن عنه خلفًا للبلاي ستيشن 4 وهو خامس نظام ألعاب فيديو تنتجه شركة سوني بعد البلاي‌ ستيشن 4، 3 والبلاي‌ ستيشن 2.

خليفة للبلاي ستيشن 4

تم إعلان الجهاز كخليفة للبلاي ستيشن 4 في 8 أكتوبر 2019، صدر الجهاز في 12 نوفمبر 2020 في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا واليابان وكوريا الجنوبية، وفي 19 نوفمبر 2020 لبقية المناطق الأخرى في العالم، من بينها الشرق الأوسط، ولكن باستثناء الصين. وهو خامس نظام ألعاب فيديو تنتجه شركة سوني بعد أنظمة بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن 2 وبلاي ستيشن 1، وينافس البلاي ستيشن 5 جهاز إكس بوكس سيريس إكس وسيريس إس التابع لشركة مايكروسوفت.

وتم إطلاق النظام الأساسي في نوعين، الأول –القياسي– يشمل محرك أقراص ضوئي متوافق مع Ultra HD Blu–ray لدعم ألعاب البيع بالتجزئة، والآخر رقمي ومنخفض التكلفة حيث يفتقر إلى محرك الأقراص مع احتفاظه بدعم التنزيل الرقمي من متجر بلاي ستيشن.

محرك أقراص مزود بذاكرة من مكونات صلبة

يتسم بلاي ستيشن 5 بمحرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة مصمم خصيصًا لدفق البيانات عالي السرعة لتمكين إجراء تحسينات كبيرة في الأداء الرسومي.

يتسم الجهاز أيضًا بوحدة معالجة رسومات AMD مخصصة قادرة على تتبع الأشعة، ودعم شاشات بدقة 4K وإطارات عالية، وأجهزة صوتية جديدة للتأثيرات الصوتية ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي، والتوافق مع الإصدارات السابقة مع معظم ألعاب بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن في آر.