الأحد 10 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يصطحب سيدة مسنة إلى داخل اللجنة للإدلاء بصوتها بالانتخابات الرئاسية

محافظ أسيوط يصطحب
محافظ أسيوط يصطحب سيدة مسنة للإدلاء بصوتها، فيتو

اصطحب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في لفتة إنسانية سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 عامًا وتدعى "سميرة علي حسانين أبوالعلاء" من أمام لجنة مدرسة الفاروق الرسمية المتميزة للغات بمنطقة الأزهر بالوليدية ـ في لفتة انسانية ـ إلى داخل اللجنة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024... جاء ذلك خلال جولته في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية لتفقد عدد من اللجان بمدينة أسيوط رافقه خلالها عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق أسيوط.


ووجه محافظ أسيوط الشكر للسيدة على وعيها الوطني وحرصها على حقوقها السياسية والوطنية متحملة مشقة الذهاب إلى اللجنة بسبب ظروفها الصحية التي لم تحول دون ذهابها إلى اللجنة والإدلاء بصوتها في سعادة بالغة.

 

إقبال كبير من الناخبين 


وقال المحافظ إن لجان المحافظة تشهد إقبالًا كبيرًا من الناخبين منذ الصباح الباكر وسط احتفالات بالعرس الديمقراطي الذي تشهده مصر مناشدًا المواطنين على الخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واستكمال الاستحقاق الدستوري الذي تشهده مصر بجميع محافظاتها لتخرج العملية الإنتخابية بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع قوات الشرطة وقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية لتوفير سبل الراحة للناخبين وتوفير الكراسي المتحركة والتند والمظلات بجميع اللجان الانتخابية.

السيدات يتصدرن المشهد في الانتخابات الرئاسية بلجان محافظة أسيوط (فيديو)

محمولا على الأيدي، مواطن من ذوى الاحتياجات يدلي بصوته الانتخابي فى لجنة بأسيوط

 


يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى بمحافظة أسيوط داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة بالاضافة الى 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلًا عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية وسط اشراف قضائي كامل.

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