الأحد 10 ديسمبر 2023
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اقتصاد

البنك المركزي يعلن تراجع التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

قال البنك المركزي إنه سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر 2023، معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في نوفمبر 2023 مقابل معدلًا بلغ 2.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.0% في أكتوبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 34.6% في نوفمبر 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر 2023.

وتابع البنك المركزي في بيان له: إنه سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.8% في أكتوبر 2023.

 

 كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 35.9% في نوفمبر 2023 مقابل 38.1% في أكتوبر 2023.

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