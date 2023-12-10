الأحد 10 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الرعاية الصحية: جاهزية 248 مركزا و28 مستشفى تابعة للهيئة للمشاركة في التأمين الطبي للجان

الرعاية الصحية, فيتو
الرعاية الصحية, فيتو

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، في التأمين الطبي للجان الانتخابات الرئاسية 2024، في محافظات التأمين الصحي الشامل، والمنعقدة على مدار ثلاثة أيام بدءً من اليوم 10 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية للمواطنين في محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك ضمن خطة الهيئة للتأمين الطبي للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان وجهاتها التابعة.

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التأمين الصحي للانتخابات الرئاسية 

وأضاف السبكي، أنه تم الدفع بفرق طبية متحركة من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وعددها 749 فريقا طبيا، للعمل كنقاط طبية في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية، وإجراء المتابعة اللحظية وبخاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى قيام الفرق الطبية بتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، وكذلك الاطمئنان على صحة المواطنين من خلال تقييم الأمراض المزمنة والتأكد من سلامتهم وصحتهم.

وتابع السبكي: أنه تشمل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية الصحية طوال فترة التأمين الطبي للانتخابات، هي الفرز وتوجيه الإسعاف بحالات الطوارئ الطبية والجراحية إلى المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتقديم الخدمات الطبية لهم من خلال عدد 248 وحدة ومركز طب أسرة على مستوى محافظات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى 28 مستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، انعقاد غرفة العمليات المركزية برئاسة الهيئة وفروعها لمتابعة إجراءات خطة التأمين الطبي للجان الانتخابات الرئاسية، والتأكد من جودة تنفيذها، كما أكد رفع درجة الاستعداد والجاهزية بالمنشآت الصحية، والتأكد من جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع للتعامل الفوري في حالات الطوارئ أو حدوث أي أزمات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد السبكي، وجود نظام محكم للإحالة من خلال التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وتحديد مستشفيات الإخلاء الطبي، ورفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية، وبخاصة أقسام الطوارئ، وإعداد سيناريوهات التعامل مع الإصابات بأنواعها، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية، والاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية والطوارئ والأدوية وفصائل الدم ومشتقاتها والمخزون الاستراتيجي لها.

ولفت السبكي، إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة التأمين الطبي، وكذلك المرور الميداني اليومي على المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية للتأكد من جاهزيتها وجودة تشغيلها، لضمان سرعة الاستجابة في إنقاذ حالات الطوارئ والتأمين الطبي الجيد للانتخابات.

 

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الهيئة العامة للرعاية الصحية الانتخابات الرئاسية 2024 المنشات الصحية التأمين الصحي الشامل

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