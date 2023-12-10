ايد واحدة، مدير وعظ بورسعيد يرافق المطران أثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية 2024، أدلى الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، بصوته في لجنة مدرسه أم المؤمنين الكائنة بشارع أوجينا ببورسعيد، وذلك بحضور وفد كنسي كهنة وشعب مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو



وحرص الشيخ محمد عفيفي، مدير منطقة وعظ بورسعيد، على مشاركة الأنبا تادرس خلال الإدلاء بصوته، إذ وصل إلى مقر مدرسة أم المؤمنين الأنبا تادرس يرافقه الشيخ محمد عفيفي يدا بيد، في مشهد تجلت فيه الروح الوطنية والأخوة بين قطبي الأمة.

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو

و بمجرد وصول كل من الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد إلى مقر لجنته الانتخابية والشيخ محمد عفيفي، قام جموع الشباب والمواطنين من الناخبين أمام اللجنة بالتصفيق الحاد إعجابا بمشهد وصول المطران والشيخ معا

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو

وأكد مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بعد الادلاء بصوت الانتخابي ان مصر بوجه عام وبورسعيد بوجه خاص تضرب الان مثال في الوطنيه والوعي بنزول الشباب وجميع طوائف الشعب للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو

وأكد الأنبا تادرس أن الكنيسة المصرية تدعو جميع الشعب المصري للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخاب وممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات واضحة وإيجابية نحو طفرة تطويرية وتنمية في جميع المجالات، وقد أبهرت العالم في السنوات الأخيرة

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

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وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

انتخابات الرئاسة المصرية

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

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