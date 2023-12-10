وزير التنمية المحلية: المحافظات تشهد إقبالًا كبيرًا للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، سير العملية الانتخابية فى انتخابات رئاسة الجمهوية 2024 مع المحافظين وذلك عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأجرى وزير التنمية المحلية عددًا من الاتصالات مع المحافظين للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة وتذليل أى عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق للمحافظات وكذا تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للناخبين.

Advertisements

الانتخابات الرئاسية



وأشار المحافظين خلال تواصلهم مع وزير التنمية المحلية الى انتظام سير العملية الانتخابية وسط توافد وإقبال كثيف من الناخبين على اللجان من كافة الفئات العمرية الشباب والمرأة وكبار السن.



وقدم اللواء هشام آمنة الشكر للمحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات على الجهود التى يقوموا بها لتذليل أى عقبات أو تحديات وتقديم كل التسهيلات للناخبين والخروج بمشهد انتخابي يليق بالمحافظات والدولة المصرية.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تنسيق وتعاون كامل على مدار الساعة مع السادة المحافظين وجميع الجهات المعنية بمتابعة العملية الانتخابية للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم فى صناديق الاقتراع كحق دستوري وواجب وطنى للجميع.



كما أشار تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات الذى تلقاه وزير التنمية المحلية بعد ظهر اليوم إلى ان اليوم الأول للعملية الانتخابية شهد انتظام عملية الاقتراع فى جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا.



وأشاد اللواء هشام آمنة بالمشهد الحضارى للمواطنين أمام اللجان الانتخابية فى جميع المحافظات وحرص المواطنين على التواجد أمام اللجان إدراكًا منهم بأهمية دورهم الايجابى فى مسيرة الوطن، مشيدًا بدور عظيمات مصر من السيدات والفتيات حيث سجلت المرأة حضور حاشد وكبير فى جميع المحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين باستمرار التواجد والمتابعة لسير العملية الانتخابية حتى نهاية أعمال التصويت مساء اليوم والعمل على تذليل أى معوقات أو تحديات تواجه المواطنين والتنسيق المستمر مع كافة المديريات الخدمية للتعامل مع أى طارئ.