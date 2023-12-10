دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين بيراميدز وصنداونز في الشوط الأول

دوري أبطال أفريقيا، تعادل فريق بيراميدز أمام نظيره نادي صن داونز سلبيا بدون اهداف بالشوط اول خلال لقاءهما على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز وصن داونز

وقدم بيراميدز شوط جيد ونجح في غلق الخطوط أمام صنداونز الذي فشل في اختراق صفوف الفريق المصري

وتصدى دفاع صنداونز لركنية بيراميدز، ثم تسديدة من كريم حافظ من مسافة بعيدة تمر على يسار حارس الفريق الجنوب إفريقي إلى خارج الملعب

وبعدها ركنية لصنداونز ترسل داخل منطقة الجزاء يقابلها ليبوسا بضربة رأس تخرج أعلى مرمى الشناوي إلى خارج الملعب

ثم ركنية لصالح صنداونز مرت بسلام على مرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز

وعرضية من كريم حافظ وصلت سهلة في يد حارس صنداونز

تشكيل بيراميدز في مواجهة صن داونز



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي

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خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.

تشكيل صن داونز امام بيراميدز

وجاء تشكيل فريق صن داونز لمواجهة بيراميدز كالتالي:

وأهدى ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق في جنوب أفريقيا، درع النادي للسفارة المصرية في بريتوريا، تقديرا لدورها مع البعثة خلال فترة تواجدها قبل مباراة صن داونز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وسلم المهندس ممدوح عيد، درع النادي للسيد أحمد شديد قنصل السفارة المصرية في بريتوريا، مؤكدا على تقديره لما قدمه للبعثة طوال فترة وجودها في جنوب أفريقيا، وتسهيل مهمة الفريق قبل لقاء صن داونز.

مباراة بيراميدز وصن داونز

يسعي كلا الفريقين بيراميدز وصن داونز الي تحقيق الفوز لاقتناص صدارة المجموعة الاولي التي تشهد صراعا شرسا بين بينهما ومعهما مازيمبي ونواذيبو.

كلا الفريقين يدخلال مواجهة اليوم لتعويض خسارته بالجولة الثانية حيث خسر فريق بيراميدز أمام نظيره نواذيبو بهدفين نظيفين، خلال لقائهما على إستاد شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخسر صن داونز امام مازيمبي بهدف دون رد

الفوز اليوم سيمنح الفائز صدارة المجموعة الاولي كخطوة هامة نهو التاهل بدوري ابطال افريقيا.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، طاقم حكام مباراة بيراميدز أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في إطار ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

واشتعلت المنافسة في مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثانية وانطلاق الجولة الثالثة

وتساوي الـ 4 فرق وهم صن داونز وبيراميدز ومازيمبي ونواذيبو ولكل منهما ثلاث نقاط بعد الجولة الثانية.

ثم جاء تعادل نواذيبو ومازيمبي امس بالجولة الثالثة ليشعل الصراع اكثر

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي

1- مازيمبي 4 نقاط…..سجل هدفا واستقبل مثله

2- نواذيبو 4 نقاط…سجل هدفين واستقبل 3 أهداف

3- صن داونز 3 نقاط…سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدف

4- بيراميدز 3 نقاط….سجل هدفا واستقبل هدفين.

مباريات الجولة الاولي بالمجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز 1-0 مازيمبي الكونغولي

صن داونز الجنوب أفريقي 3-0 نواذيبو الموريتاني

مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي 1-0 صن داونز

نواذيبو 2-0 بيراميدز