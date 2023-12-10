محافظ أسوان: إقبال الأهالي على لجان الاقتراع أثبت وعي المواطنين (فيديو)

قال محافظ أسوان اللواء أشرف عطية إن إقبال المواطن الأسوانى على صناديق الاقتراع فى أول يوم للانتخابات الرئاسية بالأعداد الغفيرة التي خرجت إلى اللجان أثبت أن لديه وعيا كبيرا.

كما تم عقد العديد من المؤتمرات الجماهيرية خلال الفترة الماضية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى هذا الحدث التاريخي، والعرس الديمقراطى الذى تشهده مصرنا الحبيبة على مدار 3 أيام فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى ساهم فى هذا المشهد المشرف الذي نراه أمام اللجان الانتخابية من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع وسط أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية، والظهور بهذا المظهر الاحتفالي الذي يبعث رسالة للعالم أجمع بوعى وإدراك أبناء الشعب المصرى العظيم لأهمية الإنتخابات الرئاسية، لكتابة مستقبل بلادهم، وما سيحمله من كل الخير لهذا الجيل والأجيال القادمة.

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وأضاف أنه تم توفير كافة أوجه الدعم داخل وخارج اللجان الإنتخابية من مقاعد الإنتظار، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن، والمظلات ونقطة المستلزمات الصحية، ومبرادات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها، بالإضافة إلى أنه تم وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان، فضلًا عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابي.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم توفير الأتوبيسات والمينى باص والميكروباصات المشاركة فى خدمة المواطنين لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم والسيدات أثناء نزولهم للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بما يساهم فى تخفيف مشقة التنقل والحركة للناخبين، وخاصة اللجان الواقعة بالمناطق النائية والقرى والأحياء والأماكن البعيدة نظرًا لطبيعة أسوان كمحافظة طولية، ووقوع القرى وعدد من الأحياء على المرتفعات الجبلية.

وأوضح أن تم بالتوازى توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الإنتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها، وذلك حتى يتسنى الخروج بالشكل المشرف لهذا الإستحقاق الدستورى الهام.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية تضم أيضًا 12 لجنة للوافدين ( المغتربين ) منهم 6 لجان بمركز أسوان ( مدرسة اللغات المتميزة، مدرسة محمد الدمرداش، مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة، شركة جنوب الوادى للإستصلاح الزراعى، وأيضًا مدرسة أبو سمبل الإبتدائية بمدينة أبو سمبل السياحية، علاوة على مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة )، وكذا لجنة بمركز نصر النوبة داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسى بوادى النقرة، بالإضافة إلى 2 لجنة بمركز إدفو بمدرستى البصيلية الثانوية المشتركة، وسليمان على الثانوية، فضلًا عن 2 لجنة بمركز كوم أمبو بالإدارة الزراعية ومركز شباب كوم أمبو، وأخيرًا مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين بمركز دراو.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

انتخابات الرئاسة المصرية

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.