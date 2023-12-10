وكيل الشيوخ: إرادة المصريين صخرة تتحطم عليها كل المؤامرات والتحديات

أدلى المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

اليوم الأحد بلجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالدقي، مؤكدًا أن مصر تكتب تاريخا جديدا اليوم بانتخاب رئيس الدولة، وبمشاركة غير مسبوقة من المواطنين.

وكيل أول مجلس الشيوخ

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، على أهمية الصوت الانتخابي للمواطن، الذي أوجبه قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل مصري بلغ سن الـ18 عاما، ليشارك في مسيرة بلده، مشيرًا إلى أن للمشاركة الفاعلة دلالة هامة في مقدمتها التأكيد على حرص المواطن المشاركة في صنع مستقبل بلده الأمني والسياسي والاقتصادي، وحماية الدولة المصرية والأمن القومي المصري.

وقال: "انتخبوا من ترونه أقرب لحماية الأمن القومي، والأجدر بأن يقود البلاد نحو الدولة العصرية الحديثة".

وأضاف أبو شقة أن إرادة المصريين هي الصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن، وأن الرهان على المواطن المصري في الوقوف بجانب بلدة في كل التحديات التي تواجهها.

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المشاركة الحاشدة في الصناديق الانتخابية

وأوضح"أبو شقة" أن المشاركة الحاشدة في الصناديق الانتخابية بالانتخابات الرئاسية، رسالة قوية للمغرضين والمشككين والمتأمرين على الدولة، وقد رأينا فطنة المصريين لهذا التآمر، منذ خروجهم في 30 يونيو فؤاد المؤامرة التي تٌحاك ضد البلاد، مشيرًا إلى أن صوت المواطن إنما رسالة للتكاتف والإصرار على دعم الدولة المصرية في معركتها نحو البناء ومواجهة كافة التحديات على قلب رجل واحد.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

متابعة الانتخابات الرئاسية

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

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