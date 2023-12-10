الأحد 10 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: الدفع بعدد من القضاة الاحتياطيين لتخفيف الازدحام أمام اللجان

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو

الانتخابات الرئاسية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

 

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت الهيئة أنه من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية تبين وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من  القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.

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الإقبال على لجان الاقتراع 

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير عملية الاقتراع قدر المستطاع في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين والذي فاق كل التوقعات.

في هذا الصدد، اعربت الهيئة الوطنية للانتخابات عن شكرها وتقديرها العميق لجموع أبناء الوطن، والذين أظهروا وعيا عميقا بأهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، والتمسك بإعمال حقوقهم الدستورية والقانونية.

كما تنعى الهيئة الوطنية للانتخابات، بكل حزن وأسى، المواطنة عزيزة توفيق محمود علي رجب، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 63 عاما أثناء تواجدها للإدلاء بصوتها الانتخابي أمام إحدى لجان الاقتراع بدائرة قسم ثالث مدينة نصر بالقاهرة، وكذلك المواطن صابر توفيق صابر يوسف والذي وافته المنية عن عمر يناهز 55 عاما خلال قيامه بالإدلاء بصوته أمام إحدى لجان الاقتراع بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية.

واعرب مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز التنفيذي للهيئة، عن خالص العزاء لأسرتي المواطنين المذكورين، واللذين توفيا أثناء مشاركتهما في الاستحقاق الانتخابي، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

 

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