مرشحو الرئاسة يدلون بأصواتهم في انتخابات 2024.. السيسي بمصر الجديدة.. زهران بالمقطم.. يمامة بالدقي.. حازم عمر بالقاهرة الجديدة.. وحشود ضخمة في انتظارهم أمام اللجان

حرص مرشحو الرئاسة 2024، على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية في اللجان التابعين لها، وسط حشود كبيرة، حرصت منذ الصباح على المشاركة في انتخابات الرئاسة، وفي أجواء صحية لم تشهد أي أزمات أو مشكلات حتى الآن، ووسط متابعة عدد من الجهات والمنظمات الأجنبية الحقوقية.

لجان مرشحي الرئاسة 2024

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بصوته في انتخابات الرئاسة 2024 بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، كما نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي لقطات من توافد عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 كما نشرت أيضا صورا لحشود كبيرة من الناخبين على لجان الاقتراع في الساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة القاهرة.

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عبد الفتاح السيسي

كما أدلى المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي وشهدت توافدا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، وسط تشديد أمني لتأمين الناخبين.

وأكد المرشح على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن المشاركة الواسعة والإيجابية بالانتخابات تعطي مؤشر قوي حول تمسك المصريين بالديمقراطية ورغبتهم وإصرارهم على إيصال أصواتهم وآراءهم عبر صناديق الاقتراع.

عبد السند يمامة

وأشار يمامة إلى أن مصر تعيش يومًا تاريخيًا يتطلب تكاتف أبناء الوطن ونزولهم بالملايين إلى صناديق الاقتراع، منوهًا إلى أن مصر تسير اليوم بخطى ثابتة في ترسيخ مباديء ومعاني الديمقراطية التي تضع مصر في مصاف الديمقراطيات الحديثة، ما يعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا.

وشدد رئيس حزب الوفد على أن مؤسسات الدولة المصرية وكذلك أبناء الشعب أصبح لديهم خبرة كافية في التعامل مع مختلف الاستحقاقات الدستورية التي نخوضها منذ نحو عشر سنوات بشكل متميز، وتخرج دائمًا بصورة تليق بمكانة مصر.

وأعرب الدكتور عبد السند يمامة عن سعادته وفخره بعودة "حزب الوفد"، أكبر وأقدم أحزاب مصر السياسية، إلى سباق الانتخابات الرئاسية.

وأثنى على الدور العظيم الذي يقوم به رجال الجيش لحماية الوطن في ضوء هذا الاستحقاق الدستوري الهام، ورجال الشرطة لتأمينهم البلاد واللجان والمواطنين، وأيضًا رجال القضاء لمهتمهم الكبيرة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الجميع يعمل دون كلل أو ملل من أجل هدف واحد وهو خدمة رفعة مصر.

المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني

وجدد المرشح الرئاسي دعوته لجموع الشعب المصري العظيم بضرورة التوجه إلى اللجان الانتخابية بكثافة ليس فقط من أجل ممارسة حقهم الدستوري وأداء واجبهم الوطني، بل أيضًا تعبيرًا منهم عن حبهم وحرصهم على بلادهم وإدراكًا للتحديات الكبيرة التي تحيط بنا والتي تتطلب وعيًا وأصوات إيجابية داخل صناديق الاقتراع.

في نفس السياق، حرص المرشح الرئاسي فريد زهران، على ارتداء الكوفية الفلسطينية أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة المقطم الإعدادية الثانوية بنين في حي المقطم.

فريد زهران

وفور الإدلاء بصوته أفصح المرشح الرئاسي فريد زهران سبب ارتدائه الكوفية الفلسطينية قائلا: هي رسالة لأهلنا في غزة وتأكيد للتضامن، وأن تغيير الأوضاع في مصر ليس لصالح المصريين فقط ولكن لصالح المنطقة العربية كاملة.

ووجه رسالة للمواطنين في مصر قائلا:"لو أنتم مهتمين بغزة لهذا الحد عليكم الاهتمام بمصر بالشأن الداخلي فمصر الأقوى هي القادرة علي ردع هذه الممارسات الوحشية الإسرائيلية في غزة".

من ناحيته، أدلى المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في مدرسة سيزا نبرواى الإعدادية الثانوية بنات بالقاهرة الجديدة، جاء ذلك وسط مجموعة من أنصاره ومؤيديه، مؤكدا أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.

حازم عمر

بدء عملية تصويت الداخل في انتخابات الرئاسة المصرية

وبدأ المصريون في الداخل اليوم الأحد عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، بعدما أنهت السلطات استعداداتها والانتهاء من تصويت المصريين في الخارج.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

عدد اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

رصد ومتابعة تصويت المصريين بالداخل

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

ويسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية، ويوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب، ويتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

ويدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك، ويتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر، ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى، ويتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف، ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.