الأحد 10 ديسمبر 2023
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سياسة

وكيل مجلس الشيوخ: المشاركة بكثافة بالانتخابات الرئاسية أهم ملامح الجمهورية الجديدة

وكيل مجلس الشيوخ،
وكيل مجلس الشيوخ، فيتو

 أدلت النائبة فيبي فوزى، وكيل مجلس الشيوخ بصوتها في الانتخابات الرئاسية وذلك بمدرسة الشهيد محمد صالح السماك بالإسماعيلية.

وقالت فيبي فوزى عقب الإدلاء بصوتها، إن كل من شارك أو سيشارك في هذا الاستحقاق الرئاسي  هو فائز، مرشحا كان أو ناخبا، فهذه الانتخابات هي فرصة للمشاركين أن يبعثوا للعالم كله برسالة مضمونها أن المصريين يرتادون آفاقا جديدة من الحرية والتعددية وصنع قرارهم ومستقبلهم بايديهم، وهي أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة والمشروع الوطني العملاق الذي بدأ منذ تسع سنوات، وهو ما يستدعي من أى مواطن مخلص حريص على وطنه وعلى أمن واستقرار وازدهار بلده، أن يختار استكماله.

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وعي المواطن المصري 

وأضافت: اليوم نحن أمام إحدى أهم المناسبات الوطنية التي تتجلى فيها بقوة قدرة ووعي ووطنية المواطن المصري. فهو يدرك تماما أن هذا الاستحقاق هو حق كفله له الدستور والقانون، تماما كما أنه واجب يجب أن يؤديه تجاه الوطن.

وتابعت،: ما يلفت النظر في هذه الانتخابات أيضا هو ما تتمتع به من ضمانات حرصت الدولة على توفيرها، لعل أهمها امتداد الإشراف القضائي على كل مراحل وإجراءات العملية الانتخابية وهو ما طالب به المشاركون في الحوار الوطني واستجاب له فورا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

المشهد الانتخابي 

وأضافت  أننا إزاء مشهد انتخابي أقل أن يتكرر في التاريخ المصري، إذ سبقه بالفعل حوار وطني شامل تناول جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجاء بمثابة انفتاح للجمهورية الجديدة على كافة الرؤى والتيارات وأثبت فيه الكل أن همهم الأول هو مصر، فليس أقل من أن نواصل هذه المسيرة من التحديث والتطوير عبر المسار الانتخابي الأهم في عمر الوطن.

 

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

 

متابعة الانتخابات الرئاسية 

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

 

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.


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