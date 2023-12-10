حازم عمر يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية في الشرقية

قام المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بجولة تفقدية لبعض مقار اللجان الانتخابية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية.

ويأتي ذلك بعد أن أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر، بصوته في الانتخابات الرئاسية بإحدى لجان القاهرة الجديدة.

وتباشر اليوم الأحد غرفة عمليات المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أعمالها، والتي بدأت قبل أيام لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية والتي تنطلق اليوم وتستمر لمدة 3 أيام.

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كما أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بدء عمل غرف عمليات بـ 26 محافظة وفرق عمل ومندوبين بجميع المراكز والأقسام والقرى والنجوع لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

غرفة عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر

وأوضحت الحملة أن غرفة العمليات المركزية تتكون من 50 شابا، وبالمحافظات تتكون من عدد لا يقل عن 25 شابا.

التواصل مع غرف عمليات المحافظات

وأكدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن العمل على مدار الساعة بدأ اعتبارا من أول أمس الجمعة، ويستمر حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل.

رصد أدق تفاصيل العملية الانتخابية

وأشارت الحملة، إلى أن التواصل من المركزية إلى الوحدات الحزبية لرصد أدق تفاصيل العملية الانتخابية، وتم الانتهاء من جميع التجهيزات اللوجيستية وتجهيز قاعة بعدد كاف من أجهزة الحاسب الآلي، وسيتم ربط جميع غرف العمليات على مستوى المحافظات عن طريق برنامج zoom.

وحددت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر اختصاصات غرف العمليات على النحو التالي:

1- التواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات ومسئولي تواصل المحافظات بالأمانة المركزية.

2- استلام التعليمات من الغرفة المركزية ونقلها إلى المراكز والمندوبين ومتابعة التنفيذ.

3- رصد المشاكل باللجان والعمل على حلها ورفع ما يصعب التعامل معه على مستوى المحافظة الى غرفة العمليات المركزية.

4- متابعة الكثافة التصويتية باللجان.

5- عمل تقرير تحليلي على مدار الساعة عن مسار العملية الانتخابية ورفع تقرير يومي.

6- متابعة المندوبين والأعضاء التنظيمين والشباب المتواجد أمام المقار الانتخابية.

7- إرسال صور وتغطية العملية الانتخابية على مدار الساعة.

وجددت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، الدعوة للمواطنين للاحتشاد أمام مراكز الاقتراع للمشاركة والاختيار لصناعة مستقبلهم والتعبير عن وجه مصر الحضاري في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات في 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين: عبد الفتاح السيسي، - الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد - فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.