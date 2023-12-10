الأحد 10 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس اتحاد عمال مصر: انعقاد دائم لغرفة العمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية

اتحاد عمال مصر،فيتو
اتحاد عمال مصر،فيتو

عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد   غرف العمليات المركزية، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتى تستمر لمدة 3 أيام.


وأكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، والعمل على تسهيل مشاركة جميع العمال في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

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اتحاد عمال مصر،فيتو


 وأضاف جبران، أنه سيتم  متابعة سير الانتخابات الرئاسية، وتذليل أية عقبات أمام مشاركة العاملين في الاستحقاق الدستوري والوصول إلى صناديق الاقتراع.

 

جاء ذلك خلال رئاسته لغرفة العمليات المركزية بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

اتحاد عمال مصر،فيتو


وأضاف رئيس عمال مصر، أن غرفة عمليات الاتحاد والاتحادات المحلية بالمحافظات في انعقاد مستمر على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية، بداية من فتح باب الاقتراع والفرز وصولا إلى إعلان النتيجة.

 

وأشار رئيس عمال مصر،  أن هناك ربطا بين غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بجميع الاتحادات المحلية بالمحافظات مع تواجد أعضاء من اللجان النقابية لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف، حيث يتم التواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع الغرف بكافة المحافظات بالجمهورية. 
 

وناشد محمد جبران جميع العاملين بالنزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني وتمثيل بلدهم في اختيار المرشح الأمثل لهم حيث أن الاتحادات المحلية ونقابات العمال تعد رائدة في ذلك، ولها باع كبير فى الانتخابات السابقة مما يدل على مدى الوعي والفهم والثقافة لدى العاملين.

 

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