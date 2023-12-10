الأحد 10 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

رئيس الهيئة العربية
رئيس الهيئة العربية للتصنيع يدلي بصوته،فيتو

أدلى اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع صباح اليوم  بصوته في الإنتخابات الرئاسية بمدرسة مدينتي للغات.

وأوضح  اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف،عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الإيجابية انطلاقا من الواجب والمسؤولية الوطنية،مشيرا أن  المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا البلد. 


وأعرب عن اعتزازه بأن المصريين يواصلون كتابة تاريخهم الحديث بحروف من نور  ،لافتا  أن هذا المشهد الذي تجمع حوله الشعب رسالة للعالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار وتفاءل لمستقبل مشرق تستكمل من خلالها مصر طريقها نحو التنمية وفقا لأهداف الجمهورية الجديدة.

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وحرصا من العربية للتصنيع علي  تشجيع  أبنائها من العاملين والعاملات على الإدلاء  بأصواتهم،أصدر اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع توجيهاته لجميع رؤساء مجالس إدارات مصانع وشركات الهيئة لإعداد مخطط واضح لتيسير توجه العاملين والعاملات بالهيئة إلى المقار الإنتخابية الخاصة بهم، علي مدار أيام الإنتخابات الثلاثة، بنسبة ثلث القوة لكل مصنع،مع الحفاظ على انتظام سير العملية الإنتاجية.

 

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الهيئة العربية للتصنيع الانتخابات الرئاسية أخبار الانتخابات الرئاسية 2024

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