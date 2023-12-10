الصحة العالمية تحذر من كارثة قريبة بسبب الحرب على غزة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس اليوم الأحد من أثر كارثي على الصحة للحرب التي دخلت شهرها الثالث في قطاع غزة.

تأثير النزاع على الصحة

وقال في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة مخصصة للبحث في تبعات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إن تأثير النزاع على الصحة كارثى، مؤكدا أن أفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات مستحيلة في ظروف صعبة.

ومساء السبت، قالت منظمة الصحة العالمية إن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية لا تزال مستمرة في جميع أنحاء قطاع غزة.

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وأضافت المنظمة في بيان على فيسبوك، أن مستشفى العودة في شمال القطاع لا يزال محاصرا منذ الخامس من ديسمبر، مشيرة إلى أن اثنين من العاملين الصحيين قتلا بالرصاص أثناء عملهما داخل المستشفى.

سلامة الموظفين والمرضى



كما عبرت المنظمة عن القلق البالغ بشأن السلامة الفورية للمرضى والعاملين الصحيين وغيرهم من المتبقين في مستشفى العودة، وكذلك بشأن سلامة المرافق الصحية والموظفين والمرضى في جميع أنحاء قطاع غزة".

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي والحماية النشطة للمدنيين والرعاية الصحية"، مطالبة "بوقف إطلاق النار الآن".



استهداف المستشفى الأردني



في سياق متصل، قالت وزارة الصحة في غزة إن القوات الاسـرائيلية استهدفت المستشفى الميداني الأردني بخان يونس بقذيفة وتسبب ذلك بأضرار وتلف في محتويات المستشفى.



في الأثناء قال المركز الفلسطيني للإعلام عبر تليجغرام، اليوم الأحد، إن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس جنوب قطاع غزة.



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء امس السبت ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى 17700، فضلا عن إصابة 48780 آخرين.

وحذرت من أن الجرحى "يُتركون حتى الموت في شمال القطاع، بسبب حصار إسرائيل للمستشفيات".