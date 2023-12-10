الأحد 10 ديسمبر 2023
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محافظات

حب الوطن، أقباط قامولا يحتشدون للمشاركة بانتخابات الرئاسة غرب الأقصر (صور)

أقباط قامولا يحتشدون
أقباط قامولا يحتشدون للمشاركة بإنتخابات الرئاسة، فيتو

 مشهد مبهر سطرته قرية قامولا بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، إذ حرص الأقباط على الخروج والمشاركة في الانتخابات الرئاسية في مسيرة حاشدة تعكس مدى حب الوطن واختيار المرشح الأنسب.


 وتشهد محافظة الأقصر انطلاق العملية الانتخابية الرئاسية بكافة مراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة، والتي فتحت أبوابها على مصرعيها منذ تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء من اليوم الأول، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين من اللحظات الأولى من بدء الاقتراع، ويبلغ عدد الناخبين في محافظة الأقصر أكثر من 800 ألف ناخب موزعين على 179 لجنة فرعية.

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 ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

 

 

 

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.


كما تضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

 

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