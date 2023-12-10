الأحد 10 ديسمبر 2023
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سياسة

وزير المجالس النيابية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وزير المجالس النيابية
وزير المجالس النيابية يدلي بصوته،فيتو

 أدلى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بصوته الانتخابي فى الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة المدرسة  البريطانية في القاهرة الجديدة.

    وأكد وزير شئون المجالس النيابية أهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية وأن المشاركة واجب على كل مواطن تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ودوره في سبيل رفعته واستقراره.

    ودعا فؤاد كافة المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، لافتًا إلى أن الانتخابات الرئاسية أهم خطوات بناء الوطن ورسم مستقبله لست سنوات قادمة، ووسيلة لتحقيق التنمية والتقدم وبناء مستقبل للأجيال القادمة يفخر به أبنائنا وأحفادنا.

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   وأشار وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن نجاح العملية الانتخابية هي رسالة مصرية للعالم ودليل قوي على وعي الشعب المصري وعزمه وإصراره للحفاظ على استقرار الوطن واستكمال بنائه.

كما أشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الانتخابات بصورة مثالية وقيامها بتذليل كافة العقبات التي تحول دون تمكين المواطنين ممن لهم حق التصويت في الإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على نزاهة وشفافية الانتخابات في ظل الإشراف القضائي.

 

 

وتُجرى الانتخابات في 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

 

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

 

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين: عبد الفتاح السيسي، - الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد - فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

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