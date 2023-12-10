الأحد 10 ديسمبر 2023
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انفوجراف

منحتها واشنطن لإسرائيل وتعتمد على تفتيت المتفجر.. تعرف على قدرات قذائف ميركافا (إنفوجراف)

قذائف اميريكية، فيتو
قذائف اميريكية، فيتو

 

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إسرائيل الآليات العسكرية المركبات المدرعة دبابات إبرامز الأمريكية دبابات أبرامز ميركافا واشنطن

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