أمين النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويشيد بجهود تنظيم عمليات الاقتراع

أدلى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول بمحافظة القاهرة.

وأكد أمين عام مجلس النواب، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري أصيل لكل مواطن مصري، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات ضمانة لتحقيق الديمقراطية ودليل على الرغبة الحقيقة لدى جميع المصريين في تقدم وطنهم واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

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وأشاد المستشار أحمد مناع بحسن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية التي تمت تحت إشراف قضائي كامل من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية، أمام لجنته الانتخابية بمدرسة طبري الثانوية – النزهة – محافظة القاهرة.

وأكد رئيس مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليست حق دستوري أصيل فحسب وإنما واجب وطني في المقام الأول، وتدل على الوعي الكامل لجميع فئات الشعب المصرى.

ودعا جموع الشعب إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية بما يليق بمكانة مصر، لنقدم للعالم نموذجًا في الممارسة الديمقراطية الصحيحة والاصطفاف خلف وطننا، ونثبت أن المصريين يدركون دقة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم، وأن لديهم من الحس الوطني، والوعي الفكري والحضاري ما يجعلهم حريصين على المشاركة في صنع مستقبلهم بأيديهم.

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالصورة المشرفة التي قدمها المصريون في الخارج خلال مشاركتهم الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية والتي أكدت اعتزازهم بوطنهم وتمسكهم بتقدم مسيرته نحو الازدهار.

كما وجه رئيس مجلس النواب الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها بدقة متناهية.