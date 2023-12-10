أحدث ظهور لـ سيلينا جوميز بعد الهجوم عليها (صور)

سيلينا جوميز ، تألقت النجمة سيلينا جوميز، في أول ظهور لها، بعد تعرضها، لهجوم شديد، بسبب علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو.

وظهرت سيلينا جوميز، بملابس بطبعة الثعبان، في مدينة نيويورك الأمريكية، بصحبة صديقتها المقربة تايلور سويفت، ولم تدل النجمة بأي تصريحات صحفية، للمصورين المتواجدين في المكان الذي سهرت بداخله في نيويورك.

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سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

دافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عاما، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، اللذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة ان المعروف عن بلانكو انه زير نساء ورجل لعوب.

وردت سيلينا جوميز، علي الهجوم عليها، وعلى حبيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وارفقتها بتعليق قائلة:" أنه أفضل شيء حدث في حياتي".

سيلينا جوميز ترد على معجبة اتهمتها بالتقصير في الدفاع عن غزة: أنتِ على حق

في سياق متصل، ردت النجمة سيلينا جوميز، على تعليق متابعة لها على موقع الصور، والفيديوهات “إنستجرام”، اتهمتها، فيه بالتقصير حول الدفاع عن الشعب الفلسطيني، والحرب على غزة.

واتهمت المعجبة، النجمة سيلينا جوميز، قائلة: ها هي تتحدث عن العلاقات، وتحاول تخريبها، لكنها ترغب في أخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي، عندما يطلب منها اتخاذ موقف مع فلسطين"، لترد عليها سيلينا جوميز قائلة: "أنتِ على حق".

هجوم على سيلينا جوميز بسبب حضورها فرح إسرائيلي

وواجهت النجمة سيلينا جوميز، هجومًا كبيرًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حضورها حفل زفاف أحد أصدقائها، والذي تبين أنه إسرائيلي الجنسية، وذلك بعد انتشار صور حفل الزفاف الذي رفع خلاله علم إسرائيل، وسط رقص وغناء الحاضرين، ما جعل عددًا كبيرًا يتهم سيلينا جوميز بالرقص على دماء شهداء غزة.

وأعلنت شركة Rare Beauty، التابعة للنجمة الأمريكية، سيلينا جوميز، تبرعها لفلسطين، لتوفير الرعاية العاجلة في البلاد، وكذلك لمنظمة اليونيسف للمساعدة في الحصول على المساعدات، والموارد الطبية العاجلة لسكان غزة.

كما أعلنت عن الشركة عن تبرعها، لمنظمة "IDF"- داود الحمراء، وهي منظمة وطنية تخدم جيش الدفاع الإسرائيلي، وهو ما يعني أن التبرع، سيذهب مباشرة للجيش الإسرائيلي، وخدمة الطوارئ الطبية، ومنظمة الدم الوطنية الإسرائيلية (نجمة ديفيد أدوم).

سيلينا جوميز تعتزل السوشيال ميديا بسبب أحداث فلسطين وإسرائيل

أعلنت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز، اعتزالها، مواقع السوشيال ميديا، وأخذ استراحة، بسبب الأحداث الجارية، بين دولة فلسطين وإسرائيل.

وأعلنت سيلينا جوميز، اعتزالها السوشيال ميديا، عبر ستوري، نشرتها في حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، كتبت فيها قائلة: "أنا سآخذ استراحة، وأحذف حسابي على انستجرام.. أنا انتهيت... أنا لا أؤيد أيًّا مما يحدث".

يذكر أن حساب سيلينا جوميز، علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، هو أكبر حساب لـ امرأة، على الموقع، من حيث عدد المتابعين، فسيلينا جوميز، يتابعها ٤٣٠ مليون شخص حول العالم.

سيلينا جوميز عن أحداث فلسطين وإسرائيل: أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم

علقت النجمة الشابة، سيلينا جوميز على الأحداث الجارية بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، معبرة عن حزنها الشديد على كل من يقتل.

وكتبت سيلينا جوميز، عبر خاصية الإستوري، في حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”،" كنت في استراحة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كسرة قلبي، علي كل ما آره من عنف، ورعب، وكره في العالم، أنا آسفة إذا كانت كلماتي لن تكون كافية للجميع، أنا لا أستطيع الوقوف بجانب الأبرياء الذين يتعرضون للأذى، وهذا ما يجعلني مريضة... أتمنى أن أتمكن من تغيير العالم.. لكن المنشور لن يفعل ذلك..علينا أن نحمي الجميع، وخاصة الأطفال، وأن نوقف العنف إلى الأبد".

فلورنس بيو عن قطع الاتصالات في غزة: هذا مرعب

في سياق متصل، انتقدت الممثلة الشابة الشهيرة، فلورنس بيو، قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ووصفت الممثلة البريطانية، الوضع بعد قطع الاتصالات في غزة عن ما يقرب من ٢ مليون شخص، بالمرعب، وطالبت بالتبرع لأطفال فلسطين، عبر وضعها رابط تبرع اليونيسيف، في خاصية الإستوري، بحسابها الرسمي علي موقع “انستجرام”.

فلورنس بيو أشهر نجمة شابة في هوليوود تعلن دعمها لـ فلسطين

أعلنت الممثلة الشابة الشهيرة فلورنس بيو، عن تضامنها مع شعب فلسطين، في الحرب التي يعيشها أهل غزة.

ونشرت فلورنس بيو، عدة صور من حادث قصف مستشفى المعمداني، في غزة، عبر خاصية الإستوري في حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وعلقت علي إحدى الصور قائلة:"إن قصف مستشفى مليء بالأطفال، واللاجئين ليس طريقًا للسلام، بل إنها إبادة جماعية".

كما نشرت مقطع فيديو قصير لدكتور من المستشفى، وطلبت من متابعيها علي الموقع، الاستماع إلى المقطع.

أكثر من 700 نجم في هوليوود أعلنوا دعمهم لإسرائيل

علي الجانب الآخر، كشف تقرير صحفي، أن أكثر من 700 مغني، ممثل، شخصية عامة من هوليوود، أعلنوا دعمهم لإسرائيل، عبر نشرهم رسائل داعمة لإسرائيل في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرزهم، المغني الكندي جاستن بيبر، والمذيعة ألين دي جينيريس، والمليارديرة كايلي جينر، وغيرهم.