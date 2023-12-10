الأحد 10 ديسمبر 2023
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سياسة

وكيل النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، ويؤكد: المشاركة واجب وطني

وكيل النواب يدلي
وكيل النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية،فيتو

 أدلى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الثانوية بنات قسم أول 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

 وأكد وكيل أول مجلس النواب، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تبعث رسالة للعالم أجمع بمدى وعي الشعب المصري بحقوقه الدستورية واصطفافه حول قيادته الوطنية لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، وأن هناك طفرة في حجم الإنجازات والمشروعات القومية المنفذة على أرض الواقع من أجل تحسين الحاضر وصنع المستقبل بما يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل.

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كما وجه المستشار أحمد سعد الدين التحية للهيئة الوطنية للانتخابات على حسن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية، أمام لجنته الانتخابية بمدرسة طبري الثانوية – النزهة – محافظة القاهرة.

وأكد رئيس مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليست حق دستوري أصيل فحسب وإنما واجب وطني في المقام الأول، وتدل على الوعي الكامل لجميع فئات الشعب المصرى.

ودعا جموع الشعب إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية بما يليق بمكانة مصر، لنقدم للعالم نموذجًا في الممارسة الديمقراطية الصحيحة والاصطفاف خلف وطننا، ونثبت أن المصريين يدركون دقة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم، وأن لديهم من الحس الوطني، والوعي الفكري والحضاري ما يجعلهم حريصين على المشاركة في صنع مستقبلهم بأيديهم.

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالصورة المشرفة التي قدمها المصريون في الخارج خلال مشاركتهم الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية والتي أكدت اعتزازهم بوطنهم وتمسكهم بتقدم مسيرته نحو الازدهار.

كما وجه رئيس مجلس النواب الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها بدقة متناهية.

 

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