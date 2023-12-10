رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويوجه رسالة للمواطنين

أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم أمام لجنته الانتخابية بمدرسة طبري الثانوية بالنزهة في محافظة القاهرة.

وأكد رئيس مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليست حق دستوري أصيل فحسب وإنما واجب وطني في المقام الأول، وتدل على الوعي الكامل لجميع فئات الشعب المصرى.

ودعا جموع الشعب إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية بما يليق بمكانة مصر، لنقدم للعالم نموذجًا في الممارسة الديمقراطية الصحيحة والاصطفاف خلف وطننا، ونثبت أن المصريين يدركون دقة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم، وأن لديهم من الحس الوطني، والوعي الفكري والحضاري ما يجعلهم حريصين على المشاركة في صنع مستقبلهم بأيديهم.

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وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالصورة المشرفة التي قدمها المصريون في الخارج خلال مشاركتهم الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية والتي أكدت اعتزازهم بوطنهم وتمسكهم بتقدم مسيرته نحو الازدهار.

كما وجه رئيس مجلس النواب الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها بدقه متناهية.

وتُجرى الانتخابات في 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين: عبد الفتاح السيسي، - الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد - فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.