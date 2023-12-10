تزوج 3 مرات واعتزل الألبومات، محطات في حياة محمود العسيلي بعيد ميلاده الـ41

يحتفل الفنان محمود العسيلي، اليوم الأحد، 10 ديسمبر، بعيد ميلاده الـ 41، والذى حقق الكثير من النجاحات في مشواره الغنائي.

في هذا السياق، ترصد “فيتو”، في السطور التالية، أبرز المحطات التى مر بها محمود العسيلي.

“نشأة العسيلي”

محمود محمد العسيلى ولد في 10 ديسمبر 1982، بالقاهرة، والتحق بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخرج منها عام 2005.

“أفضل مطرب”



حصل محمود العسيلي في بداية مشواره الفني، على لقب أفضل مطرب في الجامعة، وبعدها أسس فرقة خاصة به، وشارك مع إليسا في حفل عام 2002 وهناك إلتقي بأيمن عباس أحد منتجيه الآن، الذي عرض عليه في الحفل البدء في عمل ألبومه الأول.

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وفي السادس من إبريل عام 2003 سجل العسيلي أول أغنية في الالبوم وهي «نرجع تاني»، وفي مايو 2003 سجل أغنية «مجنونة» وأغنية «رايح علي فين». بعدها قرر أيمن عباس البدء من رجلي الأعمال الشابين «حازم الكسيل» و«شامل أبوالفضل» بإنشاء شركة «فيوتشر للإنتاج الفني» وجعل البوم العسيلي هو أول إنتاجهم. في الثامن عشر من يوليو 2003 قام العسيلي بتصوير «مجنونة» مع المخرج سامح مجدي، وفي الخامس والعشرين من نوفمبر 2003 اذيعت لأول مرة وحققت نجاح كبير.

وفي الثامن عشر من يوليو 2004 صور «رايح علي فين» مع المخرج حسن أبوالفتوح.

“الحياة الزوجية”

تزوج محمود العسيلي، ثلاث مرات ولديه ولد واحد يدعى «علي» من زوجته الأولى.

“المسيرة الفنية للعسيلي”

كانت أول الحفلات الغنائية للعسيلي، عام 2002، وأول أغنية عرف بها كانت «نرجع تاني»، أما أشهر أغنية كانت «مجنونة»، «رايح على فين» أول ألبوماته، وأول ألبوماته طرح عام 2003 بعنوان «رايح على فين».

كانت ثاني البومات العسيلي، عام 2006 بعنوان «مين أنا»، واشهر دويتوهاته هي «تبات ونبات»، مع بشرى، و«اختراع» مع تامر حسني.

العسيلي، كانت له تجربة سينمائية وحيدة في فيلم «خليج نعمة»، عام 2007، مع المخرج مجدي الهواري، بطولة غادة عادل، اكتفى محمود العسيلي في السنوات الأخيرة بطرح أغنيات «سنجل»، بعد قرار اعتزال طرح الألبومات الغنائية.