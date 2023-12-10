غرفة العمليات بمدينة قوص تواصل عملها في الانتخابات الرئاسية (صور)

تواصل غرفة العمليات الرئيسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص منذ وقت مبكر من صباح اليوم أعمالها بمتابعة موقف العملية الانتخابية بجميع المقرات واللجان داخل نطاق المدينة، وذلك في حضور كل من فراج الوحش وهبة الفولي نائبي رئيس المركز وعبد الناصر شينداوي سكرتير الوحدة ومسئولي إدارة الأزمات بالوحدة.

تابع أعضاء الغرفة عملية وصول القضاة إلى المقرات الانتخابية، وفتح أبواب اللجان أمام السادة المواطنين للإدلاء بأصواتهم في المواعيد المحددة، كما تم التأكد من خلو العملية الانتخابية من أي معوقات.

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وفي السياق ذاته أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز أن جميع الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمدينة شهدت انتظاما للمرور وانسيابا لحركة السيارات وسط انتشار رجال المرور والأمن بكافة الطرق المؤدية للجان الانتخابية فى أول أيام الانتخابات الرئاسية.

وأشار رئيس المركز إلى أن هناك متابعة مستمرة للعملية الانتخابية بكافة اللجان، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالوحدة تعمل على مدار الـساعة لرصد أي أحداث قد تعيق من سير العملية الانتخابية، ومتصلة بغرف العمليات الفرعية بالوحدات القروية والغرفة الرئيسية بديوان عام المحافظة.

انتخابات الرئاسة المصرية

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.