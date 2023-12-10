عمليات النيابة الإدارية ترصد انتظام فتح اللجان وسط إقبال ملحوظ للناخبين

رصدت غرفة عمليات نادي النيابة الادارية، انتظام فتح اللجان بجميع المحافظات وبدء عملية التصويت وسط إقبال ملحوظ من الناخبين فى الدقائق الأولى لبدء أعمال التصويت.

وبدأ غرفة عمليات نادى النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى مباشرة اعمالها بمتابعة توجه أعضاء النيابة الادارية المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بمحافظات مصر المختلفة، الى مقرات المحاكم الابتدائية المختلفة على مستوى الجمهورية لاستلام الأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية التى سوف تجرى صباح يوم الأحد المقبل، كما تابعت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية انتقال أعضاء النيابة الإدارية الى المحافظات البعيدة المكلفين فيها بالإشراف على اللجان الانتخابية المختلفة ومتابعة تسكينهم.

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قضايا الدولة

واشادت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية بالدور الذى تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز المعاون لها وتوفيرهم جميع الوسائل و السبل التى تمكن أعضاء الهيئات القضائية من مباشرة واجبهم الوطنى وتقديم الهيئة الوطنية للانتخابات الدعم الكامل للقضاة لتسهيل مهمتهم، وانعكاس ذلك على استلام أعضاء الهيئات القضائية للاوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية بكل سهولة ويسر وتوفير الهيئة الوطنية للانتخابات وسائل المواصلات المناسبة لنقل اعضاء الهيئات القضائية الى المحافظات البعيدة والاماكن النائي لتسهيل مهمة القضاء وتخفيف العبء عليهم صرح بذلك المستشار أحمد جلال عضو مجلس ادارة نادى النيابة الادارية.



جدير بالذكر ان غرفة عمليات نادى النيابة الادارية سوف تستمر فى أداء اعملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.



وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

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