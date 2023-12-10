لجان المعادي تستقبل المواطنين بالأغاني الوطنية (صور)

استقبلت لجان الانتخابات بالمعادي الناخبين في الساعات الأولى بالأغاني الوطنية وسط حضور واسع منذ صباح اليوم الأحد، وسط انتشار أمنى بمحيط المقار الانتخابية، وتواجد سيارات الإسعافات.

توافد المواطنون على مراكز الاقتراع فى المحافظات صباح اليوم الأحد وذلك استعدادا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وسط انتظام الخدمات الأمنية والطبية أمام مقرات اللجان، لتسهيل عمليات الإدلاء بالأصوات.



ويتنافس على الاستحقاق الرئاسي 4 مرشحين، وهم عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبد السند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.

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ويبلغ عدد مقار مراكز الاقتراع على مستوي الجمهورية 9376 مقرا انتخابيا بها 11631 لجنة فرعية.



ففي دمياط - توافد الناخبون من أبناء المحافظة على مراكز الاقتراع، حاملين أعلام مصر أمام مقار اللجان الانتخابية والبالغ عددها 10 لجان عامة و176 لجنة فرعية منها خمس لجان للوافدين بالإضافة إلى 141 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى تواجد سيارات الإسعاف، فيما قامت مديرية التضامن الاجتماعى بتوفير كراسى متحركة أمام اللجان للتيسير على ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة لممارسة حقوقهم السياسية والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.



وفى السويس - فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين، في اليوم الأول لانتخابات الرئاسية 2024.



وتضم محافظة السويس لجنة عامة واحدة للانتخابات، وتشمل 49 مركزا انتخابيا بينها 44 مدرسة و5 أماكن أخرى، تحتوي المراكز الانتخابية على 61 لجنة فرعية، من بينها 6 لجان للمغتربين موزعة على الأحياء، وذلك نظرا لعدد الوافدين الذين يعملون في مصانع وشركات السويس وموانئها والمناطق الصناعية والهيئات الاقتصادية.



ويبلغ عدد الناخبين في السويس 484502 ناخب لهم حق التصويت، ويضم حي السويس 6 مراكز انتخابية، تشمل 7 لجان فرعية تضم 68245 ناخبا، وفي حي الأربعين 15 مقر مركز انتخابي تشمل 22 لجنة فرعية وتضم 186762 ناخبا، وفي حي الجناين 9 مراكز انتخابية تشمل 10 لجان فرعية وتضم 78389 ناخبا، وفي حي فيصل 13 مركزا انتخابيا تشمل 15 لجنة فرعية وتضم 129463 ناخبا، وفي حي عتاقة 6 مراكز انتخابية تشمل 7 لجان فرعية، وتضم 21643 ناخبا.



أما لجان المغتربين وعددها 6 لجان فهي، مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات بمنطقة العبور بحي الأربعين، ومدرسة عيون موسى للتعليم الأساسي بحي بمنطقة عيون موسى التابعة لحي الجناين، ومدرسة المستقبل الابتدائية بمنطقة المستقبل خلف شارع سور جامعة السويس.



بالإضافة إلى 3 مدارس أخرى بحي عتاقة وهي المدرسة الإعدادية بمنطقة الأدبية بجوار محاجر هيئة قناة السويس، ولجنة أخرى بشاطئ أنابيب البترول بطريق السويس –السخنة، ولجنة للمغتربين بميناء السخنة.